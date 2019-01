Lecce, a Salerno genio contro fisicità: scatta l’ora di Palombi? Le probabili formazioni

Altro big match per il Lecce che, dopo il pareggio casalingo di una settimana fa contro il Benevento, si appresta ad affrontare un’altra temibile formazione campana: la Salernitana allenata dall’ex Angelo Gregucci. Una sfida sempre particolarmente sentita da entrambe le tifoserie – non fosse altro per lo storico gemellaggio dei granata con il Bari – e per questo lo spettacolo e l’agonismo non sono mai mancate nei precedenti.

Sarà una sfida in piena zona playoff con i salentini (a quota 31 punti), precedono la Salernitana di quattro lunghezze. Due diverse visioni di gioco, certamente, oggi nuovamente a confronto: da una parte il possesso palla e la velocità del Lecce, dall’altra la fisicità e i muscoli dei campani, reduci dalla entusiasmante vittoria in casa della capolista Palermo.

E allora, ipotizziamo le possibili scelte. Mister Liverani (che nel pomeriggio di ieri ha avito il via libera dalla Procura Federale a sedere in panchina convertendo il turno di squalifica in una multa), dovrà valutare le condizioni di Andrea La Mantia: il bomber ex Entella in settimana ha dovuto smaltire un trauma distorsivo alla caviglia destra, e per questo la sua presenza in campo è in dubbio. Potrebbe allora tornare il momento di Simone Palombi, a secco di reti da sette turni.

Potrebbe far coppia con Falco, per un attacco rapido pronto a sorprendere la staticità degli avversari. Per il resto, Vigorito tra i pali, Venuti torna a destra con Calderoni a sinistra, Bovo-Lucioni ancora nel cuore della difesa; Tachtsidis avrò ancora le chiavi della manovra, affiancato da Petriccione e Scavone, Mancosu trequartista.

Qualche dubbio anche per Gregucci che deve rinunciare agli indisponibili Di Tacchio e Migliorini, mentre diversi sono i ballottaggi. Ad ogni modo sarà 3-4-2-1 con Micai tra i pali, Mantovani, Perticone e Gigliotti in difesa; Pucino, Castiglia, Akpa Akpro e Vitale in mezzo, Anderson-Rosina a ridosso della punta Jallow.

A dirigere la partita sarà il signor Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco: calcio d’inizio alle ore 18 con diretta tv streaming su DAZN.