Cilento-Nardò 0-3, Toro chiude la stagione con una vittoria. Adesso testa ai Playoff

Il Nardò chiude la stagione regolare con un netto successo per 0-3 sul campo del già retrocesso Santa Maria Cilento e conquista il terzo posto in classifica con 65 punti che valgono i play off come lo scorso anno. I gol granata portano la firma di Ferreira nel primo tempo e di Dammacco e Enyan nella seconda frazione.

Formazione iniziale

Ampio turnover per il Nardò con il tecnico granata Costantino che schiera un offensivo 4-3-3 con Della Pina tra i pali; linea difensiva composta da Cellamare, Lanzolla, Gennari e Russo; in mediana agiscono Guadalupi, Borgo e Mariani; in avanti il tridente composto da Dammacco, D’Anna e Ferreira.

Primo tempo

Inizio aggressivo dei padroni di casa che con due calci d’angolo consecutivi mettono in affanno la difesa granata. Al 9’ il Nardò passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ferreira è il più lesto a spingere il pallone in rete. Pronta reazione cilentana con un calcio di punizione di Nunziante scodellato in area e conseguente corner con mischia, Della Pina fa buona guardia. Al 24′ tiro dalla distanza di Dammacco, para Pappalardo. Al 28′ ancora Dammacco si invola verso la porta e calcia a colpo sicuro ma Pappalardo sventa di piede in corner. Al 30′ tiro di Catalano, para Della Pina. Un minuto dopo ancora Della Pina chiamato all’intervento da Ferrante. Al 41′ verticalizzazione di Catalano, esce Della Pina e para. Al 43′ azione insistita del Toro con tiro di Mariani alto sopra la traversa. Finisce il primo tempo col Nardò in vantaggio.

Secondo tempo



Possesso palla prolungato dei cilentani mentre il Nardò si limita a controllare. Al 61′ rischio per la porta granata con un colpo di testa di Ventura, pallone alto. Al 67’ ripartenza ospite con tiro di Dammacco di poco fuori. Al 70′ ci prova Ventura con una punizione da centrocampo, Della Pina non si fa sorprendere. Al 72′ Coulibaly calcia alto dopo azione insistita. Nel momento migliore dei padroni di casa, al 74’ il Nardò spezza l’assedio segnando con Dammacco il goal del raddoppio al termine di un’azione personale. Nel recupero c’è gloria anche per Enyan, l’ex Francavilla scatta con i tempi giusti sulla palla illuminante di Gentile segnando il primo gol del suo campionato e mandando in archivio la gara.

Prossimo impegno per il Nardò domenica 12 maggio al “Giovanni Paolo II” che ospiterà la semifinale playoff con la Fidelis Andria.

SERIE D – Girone H: risultati 34ª giornata

Altamura-Matera 1-1 Angri-Barletta 1-0 Casarano-Bitonto 2-1 Fasano-Paganese 3-2 Fidelis Andria-Gelbison 2-1 Gravina-Manfredonia 0-0 Martina-Gallipoli 1-1 Palmese-Rotonda 1-0 Santa Maria Cilento-Nardò 0-3

Classifica

Altamura 72; Martina 66; Nardò 65; Fidelis Andria 61; Casarano 55; Matera 53; Paganese, Rotonda 45; Gelbison 43; Palmese 42; Gravina, Manfredonia, Fasano 41; Angri 39; Gallipoli 33; Barletta, Bitonto 30; Santa Maria Cilento 25

Verdetti

Promossa in Serie C: Altamura Playoff: Martina-Casarano; Nardò-Fidelis Andria. Playout: Angri-Gallipoli Retrocesse in Eccellenza: Barletta, Bitonto e Santa Maria Cilento

(Photo credits: @Massimo Coribello)