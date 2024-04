Gelbison-Nardò 0-3, il Toro si impone in trasferta e raggiunge il terzo posto

Un Nardò cinico e concreto espugna lo stadio “Tenente Vaudano” di Capaccio Paestum e batte per 3-0 la Gelbison per un successo che vale il terzo posto in classifica ed un eventuale miglior posizionamento nella griglia dei playoff.

Formazione iniziale

Il tecnico granata Costantino deve fare i conti con le pesanti assenze di Addae, Ferreira e Urquiza e schiera un 4-3-1-2 con Viola tra i pali; linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Guadalupi, Ciracì e Ceccarini; in avanti Gentile a sostegno di D’Anna e Dammacco.

Primo tempo

Parte forte il Nardò con il taglio in area di D’Anna su assist di Dammacco, mancino largo dell’esterno neretino. La replica dei padroni di casa con il colpo di testa di De Pasquale, lontano dalla porta difesa da Viola. Occasionissima per i cilentani alla mezzora con l’assist di Ferrante dalla destra per la testa di Croce che dal limite dell’area piccola non inquadra lo specchio della porta. Qualche minuto dopo ancora Croce si libera bene nel cuore dell’area granata ma il suo destro finisce sull’esterno. Nel miglior momento per i padroni di casa sul finale di prima frazione, arriva il gol del Nardò al 38’ in rapida ripartenza con Dammacco che lancia in profondità sulla corsa Gentile che batte Milan in uscita. Sbanda completamente la squadra di casa e dopo due minuti arriva il raddoppio ospite: D’Anna dalla destra serve un pallone centrale per l’inserimento di Ceccarini che colpisce a botta sicura da distanza ravvicinata. La replica della squadra di Erra arriva allo scadere con la sforbiciata alta di Croce. Squadre al riposo con il Nardò avanti di due gol.

Secondo tempo

Nella ripresa subito la Gelbison all’assalto al 49’ con il tiro di Manzo dalla lunghissima distanza che Viola devia in corner. Al 56’ Bubas spinge a sinistra, cross per la testa di Croce su cui Viola risponde presente. Due minuti dopo ci prova Kosovan, tiro deviato in corner. Continua la pressione dei cilentani con la conclusione di Barone che finisce sul fondo. Con la continua pressione dei padroni di casa, mister Costantino corre ai ripari inserendo Russo al posto di Ciracì. Il Nardò ritrova sicurezza ed equilibrio mentre la spinta dei rossoblu perde vigore. I granata pungono ancora in ripartenza e all’82’ De Giorgi serve in corridoio verticale il subentrato Dambros che vince il duello con Fontana e brucia Milan in uscita per il tris che vale anche il risultato finale della gara. Nei minuti di recupero prova il gol della domenica anche D’Anna con un tiro da centrocampo che scavalca Milan e si stampa però sulla traversa.

Nel prossimo turno in programma domenica 21 aprile il Nardò ospita il Rotonda.

SERIE D – Girone H: risultati 31ª giornata

Barletta-Casarano 0-0 Bitonto-Palmese 2-0 Fasano-Angri 1-2 Gallipoli-Gravina 0-3 Gelbison-Nardò 0-3 Manfredonia-Rotonda 0-0 Matera-Fidelis Andria 2-0 Paganese-Altamura 1-2 Santa Maria Cilento-Martina 0-3

Classifica

Altamura 68; Martina 61; Nardò 56; Fidelis Andria 55; Casarano 52; Matera 48; Gelbison, Paganese 42; Palmese, Rotonda 39; Manfredonia 37; Gravina 36; Fasano 35; Angri 32; Gallipoli 31; Barletta 30; Bitonto 27; Santa Maria Cilento 22

(Photo credits: @Massimo Coribello)