Matera-Nardò 2-1, notte fonda in casa granata. Arriva la quarta sconfitta di fila

Un Matera cinico e accorto condanna il Nardò alla quarta sconfitta consecutiva. Al “Franco Salerno” finisce 2-1 un match dagli episodi che hanno sorriso ai padroni di casa. Per il Nardò è notte fonda con la sensazione che i granata abbiano mollato la presa mettendo a rischio anche i playoff.

Formazione iniziale

Assente Lanzolla per squalifica, il tecnico granata Costantino schiera un 4-3-1-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Russo, Urquiza, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Addae, Guadalupi e Ceccarini; in attacco Gentile a sostegno della coppia D’Anna-Dambros.

Primo tempo

Partita gradevole sin dalle prime battute. Dopo pochi secondi Dambros ci prova col destro, nessun problema per Tartaro. Al 16’ però la sblocca il Matera: rimessa laterale di Sepe, sponda di Cipolletta e Russo di testa manda avanti i lucani. Al 19’ brivido per i padroni di casa con Ceccarini libero di calciare al volo, ma il tiro è debole e la difesa allontana sulla linea. Al 37’ ci prova di nuovo Ceccarini ma Tartaro respinge di piede. Si va all’intervallo con il Matera avanti 1-0.

Secondo tempo

Le emozioni della ripresa iniziano al 49’ con un tiro dal limite di D’Anna bloccato senza affanni da Tartaro. Un minuto dopo il Matera è spietato come in avvio di partita: punizione di Maltese e colpo di testa di Infantino che trova la rete del raddoppio. Il Nardò però prova a reagire: al 59’ Guadalupi mette Ferreira solo davanti al portiere, Tartaro gli chiude lo specchio e salva la porta. Un minuto dopo ci prova Dambros che però non inquadra il bersaglio. Al 71’ i neretini accorciano le distanze con il colpo di testa di Gennari lasciato solo in area sugli sviluppi di un calcio di punizione di Guadalupi. Il gol riaccende le speranze del Nardò che si proietta in avanti. All’84 D’Anna ci prova, la difesa mura la conclusione dell’attaccante granata, poi testa di Dibenedetto bloccata in presa da Tartaro. Nei minuti di recupero il neo entrato Borgo calcia dalla distanza, intervento miracoloso di Tartaro che sventa la minaccia e permette al Matera di portare i tre punti a casa.

Nel prossimo turno in programma domenica 10 marzo il Nardò sarà impegnato nella sfida casalinga con il Martina.

SERIE D – Girone H: risultati 25ª giornata

Altamura-Casarano 1-0 Angri-Fidelis Andria 0-1 Barletta-Manfredonia 0-0 Fasano-Palmese 0-2 Gallipoli-Bitonto 1-1 Martina-Gravina 1-2 Matera-Nardò 2-1 Paganese-Gelbison 1-1 Santa Maria Cilento-Rotonda 0-2

Classifica



Altamura 53; Martina 45; Nardò 43; Fidelis Andria 42; Casarano, Matera 41; Paganese 39; Manfredonia 33; Fasano, Gelbison 32; Palmese 31; Rotonda 30; Barletta 27; Gravina, Angri, Gallipoli 25; Bitonto 23; Santa Maria Cilento 20

(Photo credits: @Sandro Veglia)