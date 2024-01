Nardò-Gravina 1-0, al Toro basta il rigore di D’Anna. Granata a -2 dalla capolista

Vittoria di misura del Nardò che al “Giovanni Paolo II” regola il Gravina con un rigore di D’Anna nel secondo tempo. Con questi tre punti i granata accorciano a -2 la distanza dalla capolista Altamura che impatta in trasferta sul campo della Palmese.

Formazione iniziale

Nel consueto 3-5-2 mister Ragno manda in campo Viola tra i pali, linea difensiva composta da Russo, Lanzolla e Gennari; in mediana agiscono Addae, Ceccarini e Gentile con De Giorgi e Latagliata sugli esterni; in attacco la coppia Dambros-Ferreira.

Primo tempo

Il Nardò fa valere il fattore territoriale con un costante possesso palla. Dopo appena tre minuti di gioco vibranti proteste granata per un evidente tocco di mano in area di De Min ma il direttore di gara sorvola. Nonostante il predominio del Toro è del Gravina la prima occasione della gara al 13’ con un colpo di testa di Quaranta in area bloccato facilmente da Viola. La manovra dei padroni di casa è poco incisiva e non produce reali pericoli per la porta avversaria. Al 26’ tegola per la squadra di Ragno costretto a sostituire Dambros per infortunio con D’Anna. L’ex attaccante del Brindisi entra subito nel vivo della gara rubando palla a centrocampo e servendo un assist al bacio per Ferreria che da solo al centro dell’area manca incredibilmente lo specchio della porta con un colpo di testa da due passi. Non succede praticamente nulla fino all’intervallo e le due squadre vanno al riposo con il punteggio fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Non cambia il canovaccio della gara nella seconda frazione con il Nardò sempre proiettato in avanti. Al 55’ l’episodio che cambia la partita: De Min stende Ceccarini in area e questa volta il direttore di gara concede la massima punizione. Dagli undici metri D’Anna spiazza Vlasceanu e porta in vantaggio i suoi. I granata provano a legittimare il vantaggio al 60’ con una punizione dal limite di Gentile che sfiora il palo alla sinistra dell’estremo difensore murgiano. Il Nardò fa la partita e il Gravina prova ad agire di rimessa. Al minuto 87 ancora un’occasione per il Toro con Dammacco che si destreggia in area e conclude a botta sicura ma Chiaradia salva sulla linea. A un minuto dal termine l’unico spunto ospite con Da Silva che conclude sull’esterno della rete. Dopo cinque minuti di recupero finisce una gara povera di emozioni ma che consente alla truppa granata di festeggiare una vittoria importante per il prosieguo del campionato.

Prossimo impegno per il Nardò domenica 28 gennaio in trasferta a Barletta.

SERIE D – Girone H: risultati 20ª giornata

Bitonto-Santa Maria Cilento 2-0 Fidelis Andria-Casarano 3-1 Gallipoli-Barletta 1-0 Gelbison-Angri 2-0 Manfredonia-Fasano Matera-Paganese 1-0 Nardò-Gravina 1-0 Palmese-Team Altamura 2-2 Rotonda-Martina 0-1

Classifica

Altamura 42; Nardò 40; Martina 37; Fidelis Andria, Matera, Casarano 34; Paganese 29; Fasano 28; Gelbison 26; Manfredonia 24; Rotonda 23; Barletta, Angri 22; Gravina, Santa Maria Cilento 19; Palmese, Bitonto, Gallipoli 18

