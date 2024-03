Nardò-Martina 1-1, per il Toro arriva il primo punto della gestione Costantino

Termina in parità la sfida del “Giovanni Paolo II” tra Nardò e Martina. Succede tutto nel secondo tempo con i neretini che sbloccano il punteggio con Gennari ma subiscono il pareggio da parte di Tedesco dopo qualche minuto. Le due squadre si accontentano di un punto a testa ma si allontanano dalla capolista Team Altamura che prende il largo in classifica (+10) dopo il successo sull’Angri.

Formazione iniziale

Il tecnico granata Costantino schiera un offensivo 4-3-3 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da Cellammare, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Addae, Guadalupi e Ceccarini; tridente d’attacco formato da D’Anna, Dambros e Dammacco.

Primo tempo

Poche emozioni nel primo quarto d’ora di gioco dove si segnala soltanto una conclusione di D’Anna al 1’ bloccata con facilità da Figliola. Al 22’ il primo tiro del match di marca ospite con Bonanno che dal limite dell’area sfiora il palo alla sinistra di Viola. Al 29’ discesa sulla destra di Virgilio, pallone invitante per Bonanno ma l’attaccante biancazzurro viene anticipato dalla difesa avversaria prima della conclusione a rete. Al 37’ il Nardò sfiora il vantaggio con una conclusione di D’Anna dalla sinistra che costringe Figliola alla difficile deviazione ma il pallone dopo una strana traiettoria finisce sulla traversa e poi termina in angolo. Squadre al riposo sul risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Inizio ripresa con il Martina che al 51’ ha subito un’occasione con Virgilio ma l’estremo difensore di casa è bravo a mettere in angolo. Al 56’ la gara si sblocca: punizione dalla sinistra di Dammacco per Gennari che si libera della marcatura e di testa batte Figliola portando in vantaggio il Nardò. Al 62’ granata ancora pericolosi: palla persa da Dieng e riconquistata da D’Anna, apertura laterale per Ferrera che sfiora il secondo palo in diagonale. Al 66’ Piarulli va via sulla sinistra e calcia con un tiro a incrociare, Viola respinge corto mentre Tedesco si avventa sulla sfera trovando la deviazione vincente per il pareggio ospite. Due minuti dopo ci prova ancora Bonanno su punizione da circa 30 metri ma la palla è alta. In pieno recupero Ievolella crea un pericolo verso la porta di Viola ma l’estremo difensore granata riesce a rifugiarsi in angolo. Finisce con un pareggio che non serve a nessuna delle due squadre che vedono la vetta allontanarsi sempre di più.

Nel prossimo turno in programma domenica 17 marzo il Nardò sarà impegnato nella trasferta di Bitonto.

SERIE D – Girone H: risultati 26ª giornata

Altamura-Angri 2-0 Casarano-Fasano 5-0 Fidelis Andria-Paganese 3-1 Gelbison-Matera 2-2 Gravina-Santa Maria Cilento 1-1 Manfredonia-Bitonto 1-1 Nardò-Martina 1-1 Palmese-Barletta 3-1 Rotonda-Gallipoli 1-1

Classifica

Altamura 56; Martina 46; Fidelis Andria 45; Nardò, Casarano 44; Matera 42; Paganese 39; Manfredonia, Palmese 34; , Gelbison 33; Fasano 32; Rotonda 31; Barletta 27; Gravina, Gallipoli 26; Angri 25; Bitonto 24; Santa Maria Cilento 21

(Photo credits: @Paolo Conserva)