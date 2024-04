Nardò-Rotonda 1-0, vittoria sofferta per il Toro. Risolve D’Anna nella ripresa

Vittoria sudata per il Nardò che al “Giovanni Paolo II” regola di misura un ostico Rotonda. Partita povera di emozioni risolta da D’Anna nel secondo tempo con un colpo da biliardo che regala i tre punti al Toro per consolidare il terzo posto in classifica.

Formazione iniziale

Il tecnico granata Costantino conferma la stessa formazione vittoriosa domenica scorsa sulla Gelbison e schiera un 4-3-1-2 con Viola tra i pali; linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, Gennari e Dibenedetto; in mediana agiscono Guadalupi, Ciracì e Ceccarini; in avanti Gentile a sostegno di D’Anna e Dammacco.

Primo tempo

Dopo neanche un giro di lancette, Dammacco imbuca per D’Anna chiuso da Sakho in uscita. Insiste il Nardò al 14’ con Ciracì dalla distanza, rasoterra bloccato da Sakho. Al 18’ la reazione lucana si concretizza con una botta di Fernandez da lontano, Viola respinge e sul prosieguo dell’azione Mirante ha una chance sul destro ma l’estremo difensore granata blinda la porta deviando il pallone in angolo. Al 24’ risponde il Nardò sempre con Dammacco a cercare D’Anna in area, Bran è provvidenziale a chiudere in angolo. Prima dell’intervallo grossa chance per gli ospiti sulla testa di Barile, pallone alto da due passi. Si va al riposo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Nella ripresa accade ben poco ma quanto basta ai granata per portare a casa il risultato. Al 57’ D’Anna dal limite trova la traiettoria perfetta con un destro chirurgico imprendibile per Sakho. La partita va in archivio al 61’ quando Barile entra in maniera dura su Dibenedetto, rosso diretto e Rotonda in dieci uomini. In superiorità numerica i padroni di casa si limitano a controllare il vantaggio. Da segnalare solo due conclusioni, quella di Dambros al 75’ al lato e infine la botta di De Giorgi da lontano due minuti dopo, pallone sul fondo.

Nel prossimo turno in programma domenica 28 aprile il Nardò ospita la Palmese in campo neutro e a porte chiuse per decisione del Tribunale federale nazionale a causa degli incidenti avvenuti in un amichevole della scorsa estate con l’Ugento.

SERIE D – Girone H: risultati 32ª giornata

Altamura-Gallipoli 2-1 Angri-Paganese 1-0 Casarano-Matera 1-2 Fasano-Santa Maria Cilento 0-3 Fidelis Andria-Manfredonia 2-0 Gravina-Bitonto 5-1 Martina-Barletta 3-0 Nardò-Rotonda 1-0 Palmese-Gelbison 4-2

Classifica

Altamura 71; Martina 64; Nardò 59; Fidelis Andria 58; Casarano 52; Matera 51; Gelbison, Paganese, Rotonda 42; Palmese, Gravina 39; Manfredonia 37; Fasano, Angri 35; Gallipoli 31; Barletta 30; Bitonto 27; Santa Maria Cilento 25

(Photo credits: @Massimo Coribello)