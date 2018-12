Serie D, a reti bianche la sfida contro il Gragnano: piccolo passo avanti per il Nardò

Piccolo passo in avanti del Nardò che al “San Michele” di Gragnano centra il sesto risultato utile consecutivo impattando sullo 0-0 con i padroni di casa guidati dall’esperto tecnico Rosario Campana. Il Nardò conferma di saper gestire le situazioni difficili riuscendo così a portare a casa un punto utile a muovere la classifica.

Formazioni

Ancora con una lunga lista di indisponibili e senza gli squalificati Bertacchi e Kyeremateng, mister Taurino schiera il consueto 3-5-2 con Mirarco tra i pali, Benvenga, Aquaro e il giovane Giglio sulla linea difensiva. In mediana Gigante, Bolognese e l’argentino Arario, con Sené e Versienti sugli esterni. In attacco coppia under formata da Cordella e Palmisano. Sul versante opposto, mister Campana opta per il 4-3-3 con gli under Piscopo, Gassama e Minale sul fronte offensivo.

Primo tempo

Partono bene i padroni di casa con un tentativo di testa di Poziello che dopo due minuti di gioco raccoglie una punizione di Chiavazzo e gira in porta, Mirarco blocca. Il gioco è avaro di emozioni anche se il Nardò dimostra una leggera supremazia ed è più manovriero degli avversari. Gli uomini di Taurino ingabbiano gli avversari con un buon fraseggio ma fanno fatica a trovare varchie la partita scorre via in equilibrio fino al termine della prima frazione di gioco.

Secondo tempo

Non cambia il filo conduttore della partita non particolarmente vivace ed entusiasmante anche se si gioca a ritmi più alti rispetto alla prima frazione. Mister Taurino prova a vivacizzare il gioco mandando in campo Mingiano, al rientro da un lungo infortunio, al posto di Cordella. Il Nardò prova a uscire dal proprio guscio con Arario che prova a mettere in difficoltà la difesa gialloblu con alcune iniziative personali in velocità. La partita non subisce varianti e gli equilibri rimangono tali senza trovare lo spunto decisivo. Il tempo scorre e il Gragnano avanza il baricentro prendendo in mano le redini del gioco ma di fatto nessuna minaccia per la porta granata.

Al 76’ il Nardò resta in dieci per la doppia ammonizione a Palmisano che già ammonito simula un fallo in area napoletana. La superiorità numerica galvanizza i padroni di casa che si proiettano in avanti alla ricerca del vantaggio. Al 78’ un tentativo dalla distanza di Cavaliere viene intercettato senza problemi da Mirarco. Due minuti dopo l’estremo difensore salentino deve uscire a valanga per bloccare Poziello lanciato a rete da Gassama. Soffre il Nardò schiacciato nella propria metà campo dal forcing avversario e all’88’ rischia grosso: Talia approfitta di uno svarione difensivo e tira in porta ma Mirarco mura in angolo. Nei concitati minuti finali sono ancora i campani a rendersi pericolosi con un colpo di testa da distanza ravvicinata di Cavaliere su cross di La Monica ma Mirarco salva il risultato.

Nel prossimo turno, il Nardò riceve tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II” la corazzata Cerignola nella gara valevole per la quattordicesima giornata del Girone H di Serie D.

SERIE D – Girone H: risultati 13ª giornata

Audace Cerignola – Gelbison 3-0

Bitonto – Ercolanese 5-0

Fasano – Fidelis Andria 1-1

Gragnano – Nardò 0-0

Nola – Altamura 3-1

Pomigliano – Az Picerno 0-2

Savoia – Gravina 3-1

Sorrento – Sarnese 1-1

Taranto – Francavilla 2-1

Classifica

Az Picerno 29, Audace Cerignola 27, Bitonto 23, Taranto 23, Nardò 22, Fidelis Andria 21, Savoia 19, Altamura 18, Francavilla 18, Fasano 17, Gelbison 15, Gravina 14, Sarnese 14, Nola 14, Sorrento 13, Gragnano 11, Ercolanese 8, Pomigliano 7.