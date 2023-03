Martina-Nardò 1-3, granata centrano il 14mo successo e rafforzano la seconda posizione

Colpo esterno del Nardò che batte il Martina per 3-1 allo stadio “Tursi” e resta in scia della capolista Cavese vittoriosa in extremis sul Bitonto. Succede tutto nel secondo tempo con i granata in vantaggio dopo pochi secondi con De Giorgi, a cui risponde Ancora. Il Nardò però ripassa subito in vantaggio con Addae e la chiude con un rigore di Gjonaj nei minuti di recupero.

Formazione iniziale

Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Ciracì e Antonacci sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Dambros.

Primo tempo

Ottimo avvio di gara dei granata che si rendono subito pericolosi con un colpo di testa di Dambros pescato in area da Addae, blocca Figliola in due tempi. Al 28’ è sempre l’attaccante brasiliano ad insidiare la retroguardia biancazzurra con un diagonale che supera Figliola ma trova la provvidenziale respinta sulla linea di Dieng. Il Nardò non concede nulla agli avversari anche se non riesce a scardinare le maglie difensive biancazzurre e non si registrano azioni degne di nota fino al duplice fischio. Squadre al riposo sul risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Il Nardò preme subito sull’acceleratore con Antonacci che in acrobazia misura i riflessi di Figliola che sventa in angolo. Sul conseguente tiro dalla bandierina, De Giorgi trova la deviazione vincente per il vantaggio granata. Il Toro potrebbe raddoppiare con Dambros che raccoglie un invito di Antonacci dalla sinistra ma da due passi manda clamorosamente fuori. Mister Pizzulli vede i suoi in difficoltà e cerca di invertire la rotta inserendo Ancora, Ievolella e Cappellari per Teijo, Nikolli e Cerulli. La mossa del tecnico martinese dà i frutti sperati e al 76’ Ancora aggancia il pareggio fulminando Viola con una magistrale punizione dai 25 metri. Passano solo due giri di lancette quando Addae dal centro dell’area sfrutta un rimpallo fortunato e piazza il pallone alle spalle di Figliola per il nuovo vantaggio granata. Pizzulli ricorre ancora alla panchina inserendo Meneses per Pinto, risponde Ragno con Urquiza e Gjonaj al posto di Dambros e Montinaro. I titoli di coda della gara scorrono nei minuti di recupero quando Cappellari stende in area Antonacci, il direttore di gara non ha dubbi e concede la massima punizione. Dal dischetto Gjonaj spiazza Figliola per l’1-3 finale. Con la quattordicesima vittoria in campionato il Toro riconquista il secondo posto in solitaria a quota 52 punti in classifica.

Prossimo impegno per il Nardò la sfida interna al “Giovanni Paolo II” domenica 19 marzo contro il Gravina.

SERIE D – Girone H: risultati 27ª giornata

Martina – Nardò 1-3 Nocerina – Puteolana 2-0 Afragolese – Barletta 0-0 Bitonto – Cavese 1-2 Brindisi – Matera 1-0 Casarano – Fasano 1-1 Francavilla – Gladiator 0-1 Gravina – Molfetta 0-0 Lavello – Altamura 1-1Nocerina – Puteolana 2-0

Classifica