Nardò-Cerignola 1-0, per gli uomini di Foglia Manzillo arriva il primo successo stagionale

Prima vittoria stagionale per il Nardò che si lascia alle spalle l’avvio complicato di stagione e abbandona l’ultimo posto in classifica ai danni del Francavilla. Capitan Aquaro pesca il jolly nel finale con un bolide dalla distanza e fa sorridere i granatac he interrompono così la striscia negativa di cinque sconfitte consecutive.

Formazione iniziale

Mister Foglia Manzillo ritrova Danucci dopo due turni di squalifica e lancia dal primo minuto l’ultimo arrivato Pantano. Nel consolidato 3-5-2, l’allenatore napoletano schiera Montagnolo tra i pali, linea difensiva formata da Aquaro, Centonze e Pantano; in mediana agiscono Danucci, Cancelli e Montaperto con Frisenda e Stranieri sugli esterni, coppia d’attacco formata da Calemme e Ayina.

Primo tempo

Il Cerignola prova subito a fare la partita con i padroni di casa che controllano e cercano di tenere alti i ritmi opponendo la consueta tattica dell’agonismo e della lotta su tutti i palloni. Pochi episodi degni di nota nella prima frazione con le due squadre, condizionate da un terreno di gioco in non perfette condizioni, che si danno battaglia nella zona centrale del campo senza riuscire a procurare particolari pericoli per i due estremi difensori. Da segnalare al 32′ una conclusione di Loiodice che si infrange sulla difesa neretina e al 41′ un colpo di testa di Aquaro deviato in angolo da Coletti. Le due squadre vanno al riposo sul risultato di parità a reti inviolate.

Secondo tempo

Si riparte con una novità tattica nell’undici di casa: Camara prende il posto di un evanescente Ayina. Non cambia però il tema tattico con gli ospiti che si rendono subito pericolosi al 48’ con un tiro di Marotta che, smorzato da un difensore, termina la sua corsa sul palo. Ci prova Alfarano dalla distanza ma Montagnolo blocca con facilità. Con il passare dei minuti il Nardò è più arrembante ma gli ospiti difendono con ordine. I granata continuano ad attaccare in contropiede ma Camara e Calemme non riescono a impensierire Tricarico. A due minuti dal termine, quando il risultato sembrava ormai scontato, Aquaro dalla lunga distanza fa partire un siluro che si insacca all’incrocio dei pali. L’arrembaggio finale degli ofantini non produce alcun effetto e, dopo sei minuti di recupero, il Nardò può finalmente festeggiare una meritata vittoria.

Domenica prossima gli uomini di Foglia Manzillo hanno l’occasione di tirarsi fuori dai bassifondi della classifica rendendo visita al Grumentum nel primo vero scontro salvezza della stagione.

SERIE D – Girone H: risultati 6ª giornata

Altamura – Fasano 1-3 Bitonto – Gravina 1-0 Fidelis Andria – Brindisi 3-1 Foggia – Taranto 1-0 Gelbison – Agropoli 0-0 Gladiator – Francavilla 2-1 Grumentum – Casarano 0-2 Nardò – Audace Cerignola 1-0 Sorrento – Nocerina 2-2

Classifica

Foggia 13, Gelbison 12, Bitonto 12, Fasano 12, Brindisi 12, Gravina 10, Taranto 9, Casarano 9, Fidelis Andria 9, Gladiator 9, Sorrento 8, Agropoli 8, Audace Cerignola 7, Nocerina 7, Altamura 7, Nardò 3, Grumentum 3, Francavilla 2.