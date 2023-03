Nardò-Bitonto 3-0, granata calano il tris e riconquistano il secondo posto

Il Nardò rialza la testa dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Francavilla in Sinni regolando il Bitonto con un secco 3-0 tra le mura amiche del “Giovanni Paolo II”. Dopo la prima frazione chiusa a reti inviolate, succede tutto nei primi dieci minuti della ripresa con la doppietta di Gjonaj che ha preceduto il tris di Montinaro su rigore.

Formazione iniziale



Mister Ragno conferma il solito 3-5-2 con Viola tra i pali, linea difensiva composta da De Giorgi, Lanzolla, e Russo; in mediana agiscono Addae, Fedel e Montinaro con Orlando e Polichetti sugli esterni; coppia d’attacco composta da Ferreira e Gjonaj.

Primo tempo

Meglio gli ospiti in avvio con il bomber Maffei che ci prova in sequenza al 3’ con un rasoterra bloccato a terra da Viola e poi al 7’ con un tiro al volo dai sedici metri terminato oltre la traversa. Al 23’ si fa vedere il Nardò con Gjonaj che ci prova dal limite dell’area, pallone alto sopra la traversa. Alla mezzora si ferma Maffei per un problema muscolare, in campo Lucchese. Il cambio forzato tra le fila neroverdi costringe la squadra di mister Loseto a rivedere l’assetto tattico e con il passare dei minuti la manovra granata cresce di intensità: al 36’ De Giorgi stacca di testa in area, blocca Petrarca. Dopo appena un minuto, traversone di Fedel ancora dalla destra, Gjonaj ci prova di testa ma Petrarca che para senza troppi affanni. Squadre negli spogliatoi con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo tempo

Nardò sblocca il risultato: lancio dalla metà campo per la sponda di Ferreira che libera in area di rigore Gjonaj, tiro di prima intenzione che beffa Petrarca sul primo palo. Insistono i padroni di casa che ci provano al 49' con Orlando da fuori area, il pallone non inquadra lo specchio della porta. Il Bitonto non riesce a contenere le folate offensive neretine e al 50' arriva il raddoppio ancora con Gjonaj che si libera in area e supera Petrarca con un preciso diagonale rasoterra. Sulle ali dell'entusiasmo il Nardò continua ad attaccare e al 54' la truppa di mister Ragno cala il tris: Addae viene steso in area di rigore da Petrarca, dal dischetto si presenta Montinaro firma il 3-0. Al 65' si fa vedere il Bitonto: punizione di Lucchese dalla destra, colpo di testa di Clemente fuori di poco. I neroverdi ci provano ancora all'82' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, svetta di testa Corado ma il pallone termina di poco alto sopra la traversa. Trascorrono i minuti senza ulteriori sussulti fino al triplice fischio finale che regala la tredicesima vittoria stagionale al Nardò che sale a quota 49 punti agganciando il Barletta al secondo posto in classifica.Prossimo impegno per il Nardò la sfida al "Tursi" domenica 12 marzo contro il Martina.

SERIE D – Girone H: risultati 26ª giornata

Afragolese-Brindisi 0-4 Altamura-Nocerina 2-1 Barletta-Casarano 3-3 Fasano-Francavilla 2-1 Gladiator-Lavello 2-3 Matera-Martina 0-0 Molfetta-Cavese 1-2 Nardò-Bitonto 3-0 Puteolana-Gravina 0-1

Classifica

Cavese 53, Nardò 49, Barletta 49, Brindisi 47, Casarano 46, Altamura 43, Fasano 39, Matera 38, Bitonto 36, Martina 36, Gladiator 26, Nocerina 26, Afragolese 26, Francavilla 25, Gravina 24, Molfetta 23, Lavello 22, Puteolana 15