Nardò – Nocerina 0-1. I granata non riescono più a vincere, arriva la quarta sconfitta

JuIn un pomeriggio soleggiato di fine settembre, il Nardò mette a referto la quarta sconfitta consecutiva in quattro gare per mano della Nocerina che espugna di misura il “Giovanni Paolo II”. Non basta la buona volontà ai padroni di casa in una gara sostanzialmente priva di emozioni, decisa da un calcio di punizione di Liurni a metà del primo tempo.

Formazione iniziale

Senza lo squalificato Danucci, mister Foglia Manzillo è costretto a cambiare l’assetto tattico del Nardò schierando il 3-5-2 con Mirarco tra i pali, linea difensiva formata da Aquaro, Centonze e Stranieri; in mediana agiscono Cancelli, Mengoli e Calemme Frisenda e Matere sugli esterni, attacco pesante con la coppia straniera Camara e Ayina.

Primo tempo

Prima parte di gara che non registra particolari occasioni da ambo le parti, con le due squadre che faticano a trovare le giocate giuste anche a causa di un terreno di gioco ai limiti della praticabilità. Alla prima vera occasione, la Nocerina sblocca il risultato: al 23’ una punizione tagliata di Liurni aggira la barriera e batte Mirarco sul proprio palo. Mister Foglia Manzillo ridisegna la propria squadra con un più offensivo 4-2-4 inserendo Avvantaggiato al posto di Matere.

Al 33’ i rossoneri sfiorano il raddoppio con un calcio di punizione battuto da Di Lollo che supera Mirarco ma si infrange sulla traversa. Al 35’ il Nardò si presenta per la prima volta nell’area avversaria con Calemme che approfitta di un errore difensivo di Matrone e colpisce di testa, Campanella salva sulla linea. Tre minuti più tardi ci prova ancora Calemme con un tiro dalla distanza, sulla ribattuta in tuffo di Leone il francese Ayina non trova la deviazione vincente. Squadre a riposo con gli ospiti in vantaggio.

Secondo tempo

La Nocerina si presenta in campo con una novità tattica. Mister Di Costanzo inserisce Ciampi al posto di Matrone e passa a un più prudente 5-3-2. Al 58’ la Nocerina sfiora il raddoppio con il solito Liurni che, lanciato dalle retrovie, si presenta da solo davanti a Mirarco ma spreca clamorosamente mandando il pallone a lato. Il Toro prova ad acciuffare il pareggio ma i tentativi di Spagnolo e Ayina non impensieriscono l’estremo difensore ospite. Al minuto 80 Mengoli penetra in area avversaria ma la sua conclusione è bloccata a terra da Leone.

Un minuto dopo il Nardò va vicinissimo il pareggio con Calemme che supera un paio di avversari e lascia partire un destro dal limite dell’area che sfiora il palo alla destra di Leone. Al terzo minuto di recupero l’occasione più clamorosa per i padroni di casa: Marchionna esplode il sinistro dal limite dell’area, Leone si supera e vola a togliere il pallone dall’incrocio dei pali. La Nocerina conquista così il bottino pieno mentre i granata sono ancora fermi al palo a quota zero punti in classifica.

Domenica prossima gli uomini di Foglia Manzillo sono attesi al “Capozza” di Casarano nel derby del Salento che appare già decisivo per le sorti della truppa granata.

SERIE D – Girone H: risultati 4ª giornata

Altamura – Francavilla 1-0

Bitonto – Agropoli 0-1

Brindisi – Audace Cerignola 1-0

Fidelis Andria – Casarano 1-0

Foggia – Gravina 3-3

Gelbison – Gladiator 0-0

Grumentum – Taranto 1-4

Nardò – Nocerina 0-1

Sorrento – Fasano 1-0

Classifica

Taranto 9, Fasano 9, Brindisi 9, Gelbison 8, Foggia 7, Altamura 7, Gravina 7, Bitonto 6, Audace Cerignola 6, Nocerina 6, Agropoli 6, Gladiator 5, Sorrento 4, Fidelis Andria 4, Casarano 3, Grumentum 3, Francavilla 1, Nardò 0