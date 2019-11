Dopo il rinvio della gara i tifosi giallorossi offrono ospitalità a quelli isolani. Sticchi, “Prova di civiltà della nostra gente”

In tempi in cui troppo spesso si leggono notizie di condotte poco sportive compiute dai tifosi all’interno degli stati di calcio, di buu razzisti nei confronti di giocatori di colore e di gare interrotte per tali comportamenti, oggi tanto fa piacere, molto piacere, venire a conoscenza di episodi di sana sportività tra tifosi avversari.

Se poi la nuova giunge proprio dal territorio salentino, allora, alla gioia, si aggiunge anche un pizzico di sano orgoglio campanilistico.

Ore 21.00 del 24 novembre 2019, allo stadio “Via del Mare” è in programma il posticipo di campionato Lecce-Cagliari, ma sul terreno di gioco dell’impianto leccese piove a dirotto. Il sig. Mariani, dopo il terzo sopralluogo insieme ai capitani delle squadre per testare le condizioni di praticabilità del campo, decide di rinviare la gara, si gioca il giorno dopo.

Si rientra tutti negli spogliatoi e dopo qualche minuto, entrambe le compagini tornano sul prato verde e si dirigono verso le rispettive tifoserie per salutarle e ringraziarle. Sono pochissimi i tifosi che hanno sfidato il maltempo per assistere alla gara dei loro beniamini e tra questi anche una nutrita rappresentanza di tifosi isolani che a seguito del rinvio dovranno sobbarcarsi non solo un faticoso viaggio di ritorno, ma anche la delusione di non poter vedere l’incontro e incitare i rossoblu. Oppure pernottare nel capoluogo salentino.

È a questo punto che arriva la sorpresa. Sotto il settore ospite, infatti, si presentano gli ultrà salentini che offrono ai “colleghi” isolani ospitalità per la notte, per fare sì che questi possano tornare a vedere la sfida il giorno dopo.

È stato lo stesso presidente di “Colonnello Via Costadura” Saverio Sticchi Damiani a dare la notizia di quanto avvenuto: “Penso che gesto di entrambe le squadre di tornare sul terreno di gioco per ringraziare i tifosi, in questa serata buia e di pioggia sia stata una cosa bella. Sia quelli giallorossi che rossoblu, giunti da così lontano, sono stati encomiabili. Mi hanno detto che i ragazzi della Curva Nord, adesso, siano andati dai supporter del Cagliari a offrire loro ospitalità. È questa un’ennesima prova di civiltà della nostra gente”.

Un gesto veramente bello, ripetiamo, ma che sottolinea, se ci fosse ancora bisogno, la grande capacità di accoglienza del popolo salentino.

Biglietteria

Intanto l’U.S. Lecce ha comunicato che chi ha già acquistato il biglietto per Lecce – Cagliari potrà utilizzare il medesimo tagliando per accedere alla gara.

Per chi, invece, vorrà richiedere il rimborso del biglietto potrà inviare una mail a accrediti@uslecce.it entro mercoledì 27 novembre 2019.

Sarà possibile acquistare il tagliando per la partita lunedì a partire dalle ore 10:00 presso la biglietteria dello stadio e ricevitorie autorizzate.