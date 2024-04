Serie A, lotta salvezza. Perdono Sassuolo, Empoli e Verona, pareggia l’Udinese: Lecce a +7 sulla terzultima

In attesa del posticipo di questa sera tra il Genoa di Gilardino e il Cagliari di Ranieri, prossimo avversario dei salentini nel lunch match di domenica 5 maggio, il Lecce di Luca Gotti archivia la 34esima giornata del Campionato di calcio di Serie A dopo il pareggio rocambolesco contro il Monza. I giallorossi si proiettano alla 35esima con 36 punti in cascina, nella certezza di avere 7 punti di distacco dalla zona retrocessione.

Tanta roba, soprattutto grazie al pareggio in extremis del Bologna di Thiago Motta contro la malmessa Udinese che arriva a quota 29. I felsinei, ridotti in dieci uomini, hanno faticato più del previsto per non farsi mettere sotto dai bianconeri di Fabio Cannavaro reduci dalla sconfitta-beffa di giovedì scorso contro la Roma di Daniele De Rossi all’ultimo istante del recupero della 32esima giornata. Passati in vantaggio al Dall’Ara con Payero al primo minuto di recupero della prima frazione, ci ha dovuto pensare l’ex milanista Saelemaekers, con un’invenzione al 78′, a portare il match sul pari anche se nelle fasi finali i friulani si sono divorati il gol vittoria.

La squadra della Famiglia Pozzo, come detto, si complica la vita, raggiunge quota 29 ma alla prossima giornata se la dovrà vedere prima con il Napoli di Calzona nel posticipo delle 20.45 del 6 maggio per poi concentrarsi sulla sfida con il Lecce al Via del Mare.

Buone notizie per i salentini giungono dal Verona e dall’Empoli. L’Hellas di Baroni, nell’anticipo del sabato, ha perso per 1 a 0 contro la Lazio di Tudor ( gol dell’ex Zaccagni al 72′) ma i biancocelesti hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie. I toscani di Davide Nicola hanno perso per 2 a 0 a Bergamo contro l’Atalanta di Gasperini. Gli orobici, passati in vantaggio al 42′ su penalty del croato Pasalic, hanno raddoppiato al 52′ con Lookman. Restano dunque fermi a quota 31 insieme al Frosinone di Di Francesco che con il 3 a 0 del venerdí alla Salernitana ha decretato la retrocessione matematica dei campani.

Fiorentina e Sassuolo finisce 5-1, una debacle per gli Emiliani di Davide Ballardini che si avviano mestamente e inaspettatamente a lasciare la categoria. Nella prossima sfida riceveranno al Mapei Stadium l’Inter di Inzaghi, già Campione di Italia ma in cerca di record.

Nella prossima giornata, oltre Cagliari-Lecce, sarà decisiva la sfida salvezza tra Empoli e Frosinone alle 15.00 di domenica 5 maggio.

Risultati Giornata 34

Lazio-Verona: 1-0

Atalanta-Empoli: 2-0

Lecce-Monza:1-1

Bologna-Udinese: 1-1

Fiorentina-Sassuolo: 5-1

Genoa-Cagliari: post.

Classifica

Lecce 36, Cagliari* 32, Empoli, Verona e Frosinone 31, Udinese 29, Sassuolo 26, Salernitana 15.

Giornata 35

Sassuolo-Inter (4/5/2024, ore 20.45)

Cagliari-Lecce (5/5/2024, ore 12.30)

Empoli-Frosinone (5/5/2024, ore 15.00)

Verona-Fiorentina (5/5/2024, ore 15.00)

Udinese-Napoli (6/5/2024, ore 20.45).