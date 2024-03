Campionato Primavera, Genoa-Lecce 1-0. Salentini castigati dalla sforbiciata di Papadopoulos

Arbitrata dal Sig. Poli, la sfida tra il Genoa di Mister Agsotini e il Lecce guidato dal vice di Coppittelli, Mister Castelluzzo, finisce con la vittoria dei liguri per 1-0. La differenza la fanno i cambi a metà ripresa: orfani di Burnete, i salentini sono spuntati e quando esce l’impalpabile Helm entra l’evanescente Kodor. I rossoblu, invece, fanno entrare il funambolo Venturino che si bea della distratta e stanca difesa leccese e consente al forte Papadopoulos di siglare un gol in sforbiciata. Il match, poi, in buona sostanza finisce lì.

Primo tempo

Un primo tempo incolore e insapore quello tra liguri e salentini. La squadra di Coppitelli non impensierisce mai la porta avversaria, anche perché se Mc Jannet e Daka si dannano l’anima, Helm gira costantemente a vuoto. L’unica occasione da gol capita ai rossoblù al 34′: Arboscello, al termine di un’ azione insistita sulla destra, si libera a centro area e da posizione favorevolissima manda fuori, alla sinistra dell’ immobile Borbei. Due i cartellini gialli per i giallorossi: al 35′ se lo becca Pascalau per un intervento scomposto su Ekhator e al 48′ è la volta di Wilkemann. Per il resto in difesa non si rischia, ma a centrocampo la confusione è tanta: Ylmaz prova a dare ordine ma Samek è irriconoscibile.

Secondo tempo

Il secondo tempo vede l’ingresso più veemente del Grifone che prova a chiudere i salentini nella propria area di rigore. Al 54′ Barbini per un soffio non riesce ad incornare solo davanti al portiere. Al 57′ Sarpa spara alto. Tre minuti dopo, Winkelmann dopo un affondo sulla destra colpisce l’esterno della rete. Russo è molto bravo in chiusura al 67′ ed evita il peggio prima che al 73′ Mc Jannet tiri debolmente al lato di Calvani.

Ma al 78′ il Genoa passa: il neo-entrato Venturino si beve la difesa sulla destra e crossa al centro, Papadopoulos si inventa una rovesciata spettacolare e manda i salentini al tappeto.

Mc Jannet non ci sta, prova e riprova anche con un tiro a giro ma riesce solo a impensierire l’estremo difensore ligure.

Le pagelle

Borbei: 6

Russo: 6,5

Pascalau: 6

Pacia: 6

Winkelmann: 6

dal 73′ Agrimi: s.v.

Yilmaz: 6,5

Samek: 5

dall’84’ Basaric: s.v

Addo: 6,5

Mc Jannet: 6,5

Helm: 5

dal 58′ Kodor: 5

Daka: 6

La classifica

Con la sconfitta in Liguria il Lecce resta a quota 27 punti, a due punti dall’Empoli. Alle spalle, ma con una partita in meno, Sampdoria co 25 punti, Monza con 23, Bologna con 22 e Frosinone con 17. Retrocede in Primavera2 solo una squadra, l’ultima classificata.