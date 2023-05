Campionato Primavera, Lecce – Atalanta 1-1. I giallorossi matematicamente primi

Al Deghi Center di San Pietro in Lama finisce 1 a 1 tra il Lecce di Coppitelli, prima della classe e l’Atalanta, quartultima in classifica nel campionato Primavera 2022-2023. La penultima giornata del torneo si conclude con un pari che dà matematicamente il primo posto ai giallorossi nella regoular season. Nell’ultima di campionato i salentini andranno a fare visita al Verona che non ha nulla da chiedere, essendo già salvo.

Il Lecce scende in campo con la formazione titolare, senza pensare ad alcun risparmio di energie per i play off. Daka prende il posto dello squalificato Vulturar, per il resto tutto come previsto con Borbei in porta, Munoz, Hasic, Pascalau, Dorgu in difesa, Samek e Berisha a centrocampo, Salomaa, Burnete e Corfitzen in attacco.

L’Atalanta è avversario ostico; dopo tanti anni di dominio nella categoria, i neroazzurri si giocano la permanenza nel probabile play out contro il Napoli, occupando addirittura la quartultima posizione. Ma il Lecce non regala niente a nessuno anche se c’è un po’ di appannamento rispetto alle partite da autentico rullo compressore.

Giallorossi in vantaggio con Medon Berisha al 27′ della prima frazione ma raggiunti da Lorenzo Bernasconi al 5′ del secondo tempo. Poi il valzer delle sostituzioni con McJannet che al 57′ prende il posto di Corfitzen e Jacopo Russo che sostituisce Daka al 76′.

Confusionaria la direzione di gara che ha comminato ben 4 cartellini gialli ai padroni di casa (Hasic, Dorgu, Daga, Burnete).

La 33esima giornata

Empoli-Napoli 3-1, Bologna-Torino 1-1, Udinese-Roma 1-2, Cagliari-Verona 3-3, Inter-Cesena 5-0, Sampdoria-Fiorentina 1-2, Sassuolo-Frosinone 1-2, Juventus-Milan 4-0, Lecce-Atalanta 1-1.

Classifica

Lecce 64, Torino e Fiorentina 60, Juventus e Sassuolo 56, Roma 55, Inter 52, Empoli 49, Frosinone 47, Bologna 46, Sampdoria e Milan 44, Verona 43, Cagliari 41, Atalanta 39, Napoli 32, Udinese 19, Cesena 11.

La 34esima (e ultima) giornata della regoular season

Atalanta – Udinese (27.05 alle 13.00);

Fiorentina – Juventus (27.05 alle 13.00);

Frosinone – Cagliari (27.05 alle 13.00);

Milan – Sassuolo (27.05 alle 13.00);

Napoli -Inter (27.05 alle 13.00);

Roma – Sampdoria (27.05 alle 13.00);

Torino – Empoli (27.05 alle 13.00);

Verona – Lecce (27.05 alle 13.00);

Cesena – Bologna (28.05 alle 10.45).

Regolamento Play off e Play Out

Il regolamento del Campionato prevede che la prima e la seconda della regoular season accedano direttamente alle semifinali dei play off e attendano rispettivamente le vincitrici degli scontri tra terza e sesta e quarta e quinta. In fondo alla classifica, retrocedono le ultime due e la perdente dello scontro tra terzultima e quartultima.

