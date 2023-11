Ricorrono i 40 anni dalla morte di Ciro e Michele, contro il Bologna giallorossi in campo con la maglia commemorativa

Sabato 2 dicembre saranno trascorsi 40 anni esatti dalla tragica morte in un incidente stradale di Ciro Pezzella e Michele Lorusso e Lecce e il Lecce si preparano a ricordare le due bandiere giallorosse.

Per commemorare la memoria dei due ex calciatori, il sodalizio di “Via Colonnello Costadura”, ha deciso che in occasione della contro il Bologna, in programma domenica 3 dicembre alle ore 12:30, i giallorossi scenderanno in campo indossando la maglia commemorativa, realizzata proprio in loro onore, raffigurante i volti di Michele e Ciro … campioni mai dimenticati.

La tragedia

I due difensori non avevano un buon rapporto con gli aerei. Per evitare il volo, nella lunga trasferta per raggiungere Varese, scelsero di partire in macchina così da raggiungere la stazione ferroviaria di Bari centrale, attrezzata con treni a lunga percorrenza, più veloci rispetto alle caffettiere a cui il nostro Sud era abituato a quei tempi. Negli anni ottanta lungo la tratta Bari – Lecce non c’era il doppio binario ferroviario e viaggiare era un terno al Lotto. Anche in auto ovviamente.

La Lecce-Bari non era una bella superstrada come oggi, ma un sentiero funesto, senza spartitraffico ad assicurare il percorso dei viaggiatori.

Nei pressi di Mola di Bari, l’appuntamento col destino strappò la vita a Ciro e Michele, giocatori che d’ora in poi tutti i tifosi avrebbero chiamato per nome. La notizia della loro tragica morte gettò nello sconforto più totale i compagni di squadra e l’ambiente intero.