Le pagelle di Cagliari-Lecce. Almqvist inventa, Krstovic timbra: la salvezza è vicina

È ancora una volta il montenegrino Nicola Krstovic a timbrare il match per il Lecce con un gol all’ 84′ e ad aggiungere un altro mattoncino alla costruzione di una salvezza fantastica per la squadra di Sticchi Damiani e Pantaleo Corvino. I giallorossi pareggiano a Cagliari per 1-1 dopo essere passati in svantaggio a causa di un gol del colombiano Mina al 26′ della prima frazione (leggi la cronaca del match).

Il Lecce non gioca bene il primo tempo, si lascia mettere sotto dagli isolani, più volti pericolosi. Perde palloni inutili, soprattutto in uscita, e non riesce a mettere in moto le ali. Al 44′ la svolta: Gaetano fa un fallo grave e inutile e lascia il Cagliari in dieci. Nella ripresa salentini all’arrembaggio e rossoblù in seria difficoltà. Tante, troppe le perdite di tempo. Pierotti impensierisce la difesa avversaria, Krstovic sonnecchia, Almqvist ritorna agli antichi splendori del girone di andata. Così il pari nasce da un servizio geniale dello svedese: Krstovic deve solo poggiarla dentro dopo che si è smarcato puntualmente.

E adesso il Lecce, che lascia il Cagliari a -4, si prepara a fare esplodere i fuochi di artificio.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6,5

Pongracic: 6

Baschirotto: 6,5

Gallo: 6,5

Oudin: 6

dal 72′ Almqvist: 6,5

Blin: 6,5

Ramadani: 6,5

dal 72′ Rafia: 6

Dorgu: 6

dal 59′ Pierotti: 6,5

Krstovic: 7

Piccoli: 6

dal 46′ Sansone: 6,5

Classifica

Lecce 37, Cagliari 33, Verona*, Frosinone*, Empoli* 31, Udinese* e Sassuolo 29, Salernitana 15

Prossimo turno

Lecce-Udinese (13/5/2024, alle ore 18.30)

Frosinone-Inter

Milan-Cagliari

Lazio-Empoli

Genoa-Sassuolo

Verona-Torino.