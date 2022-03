Il Lecce torna in testa alla classifica della Serie B. Brescia a -1, Cremonese a -2

Il Lecce torna a comandare la classifica di Serie B. Lo fa nel segno del suo bomber Massimo Coda, autore di una doppietta che stende l’Ascoli (un gol di tacco da incorniciare). I giallorossi vanno in testa a più 1 sul Brescia, vittorioso in rimonta, nella giornata di ieri, contro il Perugia di Alvini che esce dalla zona play-off. Al Rigamonti gli ospiti vanno in vantaggio con De Luca al 28’. Quando sembra tutto scritto, due giocate, di Junior Bianchi all’81’ e di Palacio all’84’, completano la rimonta delle ‘rondinelle’.

Quello di Serie B è un campionato sempre più avvincente, le prime 5 squadre della classifica sono raccolte in appena 5 punti. Lo dimostra il big-match tra Benevento e Cremonese: i campani vanno in vantaggio con Improta al 33’, ma vengono raggiunti dopo appena 3 minuti dal pareggio di Baez.

Vince il Pisa, 3 a 2 in casa contro il Crotone, e si piazza al quarto posto. Monza e Parma di dividono la posta in palio. Ai ducali non basta Franco Vazquez, il pari dei brianzoli è firmato dal danese Gytkjaer entrato al posto dell’inconcludente Mancuso. Il Frosinone supera di misura il Cosenza grazie ad un rigore di Charpentier. Nella parte bassa della classifica spicca il pareggio tra Alessandria e Como, mentre la Reggina inguaia il Vicenza di mister Brocchi, ora a 5 punti dalla zona salvezza. Sempre più ultimo il Pordenone, alla diciannovesima sconfitta in campionato e ormai sempre più sprofondato in zona retrocessione.

Il Lecce vince e soffre con l’Ascoli (leggi la cronaca del match). Apre le marcature per i giallorossi Rodriguez al 24’; raddoppia, il Lecce, grazie al suo numero 9 al 55’. Gli ospiti accorciano le distanze grazie al gol di Ricci al 70’, ma a tempo scaduto Coda trasforma il rigore che lancia i giallorossi in testa alla classifica del campionato cadetto (leggi le pagelle del Lecce).

La 28esima giornata promette scintille con gli scontri promozione tra Cremonese e Brescia e tra Perugia e Lecce. Per la lotta salvezza, decisiva la sfida del Menti: il Vicenza, infatti, cerca punti salvezza in casa contro la Ternana.

Risultati

Frosinone – Cosenza 1-0, Lecce – Ascoli 3-1, Monza – Parma 1-1, Pisa – Crotone 3-2, Reggina – L.R. Vicenza 3-1, Spal – Cittadella 0-0, Alessandria – Como 1-1, Benevento – Cremonese 1-1, Brescia – Perugia 2-1, Ternana – Pordenone 1-0

Classifica

Lecce 52, Brescia 51, Cremonese 50, Pisa 49, Benevento 47, Monza 45, Frosinone 44, Cittadella 42, Ascoli 42, Perugia 41, Reggina 38, Como 36, Ternana 34, Parma 33,Spal 28, Alessandria 24, Cosenza 23, L.R.Vicenza 18, Crotone 15, Pordenone 12

Prossimo turno

Cittadella – Monza (05.03.2022, ore 14.00)

Como – Spal (05.03.2022, ore 14.00)

Parma – Reggina (05.03.2022, ore 14.00)

Pordenone – Pisa (05.03.2022, ore 14.00)

Cremonese – Brescia (05.03.2022, ore 16.15)

Ascoli – Frosinone (06.03.2022, ore 15.30)

Cosenza – Benevento (06.03.2022, ore 15.30)

Crotone – Alessandria (06.03.2022, ore 15.30)

L.R. Vicenza – Ternana (06.03.2022, ore 15.30)

Perugia – Lecce (06.03.2022, ore 15.30)