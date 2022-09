Cresce l’attesa per Lecce – Cremonese. Umtiti scalda i motori ma Pongracic – Baschirotto sono una garanzia

Sette giorni e si riprende! Domenica prossima al Via del Mare la sfida delle 15.00 tra il Lecce e la Cremonese di Mister Alvini è un match che vale doppio…e anche di più! Lo scontro diretto tra le due matricole indirizzerà la stagione di entrambe, almeno per la sua prima parte, ovvero fino alla sosta di novembre per i Mondiali in Qatar. Devessero riuscire a portare a casa i tre punti, Hjulmand e compagni si assesterebbero in una invidiabile posizione di classifica dalla quale affrontare con serenità tutte le prossime partite, sia quelle difficili (al limite dell’impossibile) che quelle alla propria portata.

La sosta per la Nazionale di Roberto Mancini non ha smorzato l’entusiasmo dei tifosi leccesi dopo la bellissima vittoria dell’undici di Marco Baroni contro la Salernitana di Davide Nicola grazie ai gol di Ceesay e Strefezza. Negli occhi di tutti l’intraprendenza di un collettivo che si è registrato in difesa e ha messo gli attaccanti nelle condizioni di non correre a vuoto ma di puntare la porta avversaria con cattiveria agonistica.

Inutile negare che cresce l’attesa per l’esordio di Umtiti, il campione del mondo francese che il Lecce ha avuto in prestito dal Barcellona e che tutti aspettavano per risolvere i problemi di un reparto difensivo che dava qualche preoccupazione. L’esplosione poi di Pongracic e Baschirotto ha modificato un po’ le esigenze. Umtiti ha avuto più tempo per recuperare, dal momento che i due centrali hanno acquisito una solidità incredibile. Insomma non un ‘salvatore della Patria’, ma una freccia (e che freccia!) in più nell’arco da potersi giocare in un campionato difficile che sarebbe bello regalasse tante soddisfazioni come quelle dell’anticipo di venerdì scorso.