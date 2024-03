Lotta salvezza, il Lecce mette la freccia. Il 1° aprile Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese

Con la sconfitta per 1 a 0 del Sassuolo di Ballardini contro la Roma di De Rossi si archivia un fine settimana estremamente positivo per il Lecce. La ventinovesima giornata di campionato doveva essere importante per la lotta salvezza del Campionato Italiano di calcio e lo è stata. La vittoria del Lecce di Gotti sulla Salernitana di Liverani ha rimescolato le carte viste le sconfitte di Empoli (nel recupero contro l’incredibile Bologna di Thiago Motta), Cagliari (che incassa a Monza l’eurogol di Daniel Maldini e non sa reagire), Frosinone (sconfitto in casa dalla Lazio del dimissionario Sarri e dell’ entrante Tudor), Hellas Verona (che prende tre gol dal Milan di Pioli ma si dimostra squadra viva e reattiva) e Udinese (annichilita al ‘Friuli’ dal Torino di Juric).

La classifica

Questa dunque la classifica: Genoa 34, Lecce 28, Udinese 27, Hellas Verona e Cagliari 26, Empoli 25, Frosinone 24, Sassuolo 23, Salernitana 14.

Giornata 30

Dopo la sosta per la Nazionale di Luciano Spalletti, il campionato di calcio italiano riprende il 30 aprile prossimo con il Genoa di Gilardino che sfida il Frosinone di Eusebio Di Francesco alle 15.00.

Il giorno successivo, il 1° aprile, alle 12.30, nel lunch match, è la volta di Bologna – Salernitana, che sarà certamente piú utile ai felsinei che ai campani.

A seguire si entra nel vivo delle sfide salvezza: alle 15.00 c’è Cagliari-Verona e contemporaneamente Sassuolo-Udinese.

Alle 18.00 è la volta di Lecce-Roma.

Poi alle 20.45 Inter-Empoli con Inzaghi che sfida Nicola.