Lotta salvezza, contro il Sassuolo il Milan 2. Il Lecce alla finestra guarda e spera

Dopo la vittoria sull’Empoli in un match importantissimo per la lotta salvezza nella Serie A del campionato di calcio stagione 2023-2024, il Lecce di Gotti adesso deve guardare in casa altrui e sperare in una combinazione di risultati positivi che trasformerebbero in platino l’oro colato dei tre punti conquistati al Via Del Mare.

Il calendario presenta subito nel lunch match delle 12.30 la sfida tra il rinato Napoli di Calzona e il Frosinone di Di Francesco. Alle 15.00 il Milan di Pioli va a fare visita al Sassuolo di Ballardini: la necessità di conservare energie fresche per il ritorno dei quarti di finale di Europa League con la Roma fa sì che i rossoneri abbiano intenzione di lasciare in panchina i big dando spazio alle seconde linee. Speriamo che ciò non falsi l’esito di una sfida che a ranghi completi avrebbe avuto un destino più scontato.

Alle 18.00 i capitolini di De Rossi andranno in trasferta ad Udine in una partita che li vedrà sospesi tra la rincorsa alla Champions e la testa alla sfida europea di giovedì prossimo contro il Milan.

Alle 20.45 è la volta di Inter-Cagliari. Una vittoria dei nerazzurri lascerebbe gli isolani a -2 dal Lecce.

Lunedì 15 aprile, nel posticipo delle 20.45, il Verona di Baroni, la scorsa settimana caduto inaspettatamente in casa contro il Genoa di Gilardino, sfiderà a Bergamo l’Atalanta reduce dalla storica partita di Liverpool vinta contro i Reds per 3 a 0.

Classifica

Genoa 38, Lecce* 32, Cagliari 30, Udinese ed Empoli* 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25, Salernitana* 15.

*: una partita in più

Prossimo turno, giornata 33

Cagliari-Juventus (19.04, ore 20.45)

Empoli-Napoli (20.04, ore 18.00)

Hellas Verona-Udinese (20.04, ore 20.45)

Sassuolo-Lecce (21.04, ore 12.30)

Torino-Frosinone (21.04, ore 15.00)