Sinisa Mihajlovic è malato e si ferma. Preoccupazione del Bologna, i leccesi lo aspettano al Via del Mare

Ore d’ansia per il Bologna, ore d’ansia per la Serie A e per il calcio italiano in generale. Sinisa Mihajlovic avrebbe deciso di interrompere per motivi di salute la sua esperienza sulla panchina dei rossoblu e di prendersi una pausa.

La notizia è giunta in mattinata come un fulmine a ciel sereno, anche se l’allenatore serbo non era partito per il ritiro precampionato con gli emiliani in quel di Castelrotto in Alto Adige, motivando la sua assenza con un’improvvisa influenza.

Evidentemente di influenza non si trattava. E dopo qualche accertamento il tecnico avrebbe deciso di interrompere la sua attività e di dedicarsi anima e corpo alle cure, da lottatore instancabile qual è.

Se ne saprà di più alle 16.00 del pomeriggio quando Sinisa insieme allo staff dirigenziale della società felsinea terrà una comferenza stampa nella sede del Bologna Calcio.

Il ‘Sergente di Ferro‘, come è conosciuto dagli addetti ai lavori per la grinta, il piglio e la durezza del suo carattere, avrebbe scoperto di aver contratto una malattia che non gli consentirebbe di sedere in panchina. Meglio fermarsi e curarsi. Ma se ne saprà di più a pomeriggio.

Il tecnico, dopo esperienze non esaltanti nell’ultimo Milan berlusconiano e con i granata di Gianluca Petrachi, era rientrato alla grande nel calcio italiano salvando il Bologna che aveva ereditato da Filippo Inzaghi in condizioni di classifica preoccupanti. Una galoppata vincente che aveva consentito ai rossoblu di salvarsi, ai tifosi di tornare al Dall’Ara festanti e al presidente americano Joe Saputo e al fido Claudio Fenucci di recuperare l’entusiasmo necessario utile a mettere mano al portafogli per rinforzare la squadra. Il suo nome era stato accostato addirittura alla panchina della Juventus dopo la separazione consensuale con Massimiliano Allegri.

La cifra tecnica del Bologna è sicuramente superiore a quella del neopromosso Lecce ma è evidente che non avendo grandi ambizioni di classifica per i piani alti, proprio i giallorossi di Fabio Liverani sarebbero stati una diretta concorrente alla salvezza.

Oggi le questioni tecniche vanno in soffitta e subentra insieme alla preoccupazione per lo stato di salute del tecnico serbo anche la certezza che un uomo grintoso come Mihajlovic sarà in grado di curarsi e tornare al suo posto.

Il pubblico sportivo dei leccesi lo aspetta al Via del Mare!

(la foto di Sinisa Mihajlovic in copertina è di lapresse)