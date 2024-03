Le pagelle di Lecce-Hellas Verona. Centrocampo inesistente, Baroni la incarta a D’Aversa

Partiamo dalla classifica, che adesso è l’unica cosa che conta. Con la vittoria, la seconda consecutiva, il Verona sorpassa il Lecce e tocca quota 26 punti, portandosi per la prima volta fuori dai tre posti indiziati per la retrocessione.

La squadra di D’Aversa – oggi contestato a voce alta – resta a quota 25 insieme all’Empoli sconfitto di misura dal Milan, si tiene alle spalle soltanto Salernitana, Sassuolo, Frosinone e Udinese (ma i friulani hanno una partita in meno).

Classifica preoccupante, quindi. Anzi, di più.

Entrando nel commento del match per le pagelle possiamo dire soltanto una cosa: i giallorossi non hanno mai impensierito i veneti (leggi la cronaca del match). Il centrocampo è stato inesistente: non ha fatto filtro, non ha supportato l’attacco che le uniche palle giocabili le ha ricevute da improbabili cross dei difensori centrali dall’ ultima linea del campo.

Gonzalez non è pervenuto, Oudin impalpabile, Ramadani trasparente ai fini dei destini del match. Non che l’Hellas abbia fatto molto di più: ma di certo era una squadra più compatta, più convinta, più consapevole dei movimenti che si dovevano fare. Insomma, Baroni l’ha incartata a D’Aversa e adesso c’è da preoccuparsi. Alla prossima per i salentini, sabato 16 marzo, tocca la Salernitana ultima in classifica.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 6

Baschirotto: 5

Pongracic: 6

Gallo: 6

dal 70′ Dorgu: 5,5

Gonzalez: 5

Ramadani: 5

dall’82’ Blin: s.v.

Oudin: 5

dall’82’ Pierotti: s.v.

Almqvist: 5

dal 60′ Piccoli: 5,5

Krstovic: 5,5

Banda: 6

dal 70′ Sansone: 5,5

Classifica in coda dopo 28 giornate

Genoa: 33

Cagliari: 26

Verona: 26

Lecce: 25

Empoli: 25

Udinese*: 24

Frosinone: 24

Sassuolo: 23

Salernitana: 14.

*: una partita in meno