Le pagelle di Hellas Verona – Lecce. Giallorossi imprecisi e molli, meglio pensare alla prossima sfida

Il Lecce che non ti aspetti, stando a quanto dicono le pagelle del match (leggi la cronaca del match). I giallorossi di Baroni, reduci da un filotto di ottime prestazioni, steccano al ‘Bentegodi’ di Verona contro l’Hellas di Mister Zaffaroni e perdono nettamente per 2 a 0. Dopo il gol di De Paoli, infatti, il Lecce non è stato più in grado di reagire e si è scontrato con gli scaligeri che sono i lontani parenti di quella squadra rassegnata che gli addetti ai lavori avevano già considerata spacciata per la retrocessione. Dopo il raddoppio di Lazovic il buio. Il Lecce non aveva nulla a che fare con l’equipe tosta che tanto bene aveva abituato i suoi tifosi. Nella ripresa è scesa in campo una compagine molle, imprecisa, incapace di ribaltare l’inerzia del match, rassegnata. Meglio archiviare e pensare alla prossima partita. Con un’altra testa, con un altro approccio.

Le pagelle

Falcone: 6

Gendrey: 5,5

Baschirotto: 6

Umtiti: 5,5

dal 72′ Tuia: 6

Gallo: 5



dal 46′ Pezzella: 5,5

Blin: 6

Hjulmand: 5,5

Gonzalez: 5

dal 64′ Maleh: 5,5

Strefezza: 6

dall’82’ Voelkerling Persson: s.v.



Colombo: 5

dal 64′ Banda: 5,5

Di Francesco: 5,5