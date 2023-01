Le pagelle di Lecce – Lazio. Umtiti ‘galattico’, Di Francesco decisivo

Questo Lecce non si ferma più. La squadra di Baroni batte la Lazio di Sarri per 2 a 1 in rimonta e conquista la terza vittoria consecutiva. Ciò che colpisce è la maturità acquisita dell’equipe messa su da Corvino e Trinchera. I giallorossi sanno soffrire quando c’è da soffrire, senza mai perdere la testa e senza rischiare ‘imbarcate’. Poi aspettano il momento giusto e colpiscono l’avversario anche se di valore come la Lazio e poi lo abbattono.

I Top

Sugli scudi certamente i due marcatori. Strefezza centra la porta anche quando non è in serata e Colombo timbra ormai quotidianamente. Blin e Hjulmand sono diventati insostituibili in coppia e con Gonzalez fanno una mediana di tutto rispetto.

Sugli scudi, però, ci va Umtiti. Un fuoriclasse. Gladiatorio, umile, puntuale: in una parola incredibile! Di Francesco fa svoltare il match.

I flop

Tra i giallorossi da rivedere Banda che si va fa ammonire per un intervento stupido e viene sostituito nella ripresa da Di Francesco che si dimostra determinante.

Le pagelle

Falcone: 6,5

Gendrey: 7

Baschirotto: 7,5

Umtiti: 8,5

Gallo: 6,5

Blin: 7

Hjulmand: 7,5

Gonzalez: 7

Strefezza: 7

Colombo: 7

Banda: 6

Di Francesco: 7,5

Oudin: 6,5

Maleh: s.v.

Ceesay:6,5

Askildsen:s.v.