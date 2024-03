Le pagelle di Salernitana – Lecce. Krstovic, il gol è tuo! Che bravo Falcone…

Il Lecce doveva vincere e ha vinto (la cronaca del match). La prima partita del neo allenatore Luca Gotti, che ha preso il posto dell’ esonerato D’Aversa, porta i 3 punti ai giallorossi, tre punti fondamentali ottenuti contro la Salernitana dell’ ex Fabio Liverani. Finisce 1 a 0 per il Lecce dopo 8′ di recupero dell’ esagerato arbitro Maresca. È la prima vittoria stagionale in trasferta dei salentini che arrivano a quota 28 punti.

Partita non trascendentale da parte dei salentini che in altre trasferte avevano fatto vedere una padronanza di gioco ben diversa…ma a pallone vince chi segna e non prende gol, non chi si diletta nella fine arte del palleggio. Così ben vengano questi tre punti, per il gioco ci sarà tempo, magari a cominciare dalla prossima del 1° aprile con la Roma di De Rossi.

Le pagelle raccontano di un portiere ancora decisivo e determinante: nel momento in cui la Salernitana ha messo nell’ angolo il Lecce con la forza della disperazione ha trovato nel portierone dei giallorossi, Falcone, un baluardo insormontabile. La difesa qualche distrazione se l’è concessa: fortunatamente per i campani questo è proprio un anno no e i granata non sono riusciti mai ad indirizzare la sfera oltre la linea bianca.

Centrocampo un po’ più solido che nel recente passato: l’ evanescente (o il fuori-ruolo) Oudin ha giocato solo un tempo. Dorgu ha fatto l’esterno sia a centrocampo che in difesa, al posto poi del sostituito Gallo. In attacco il solito sacrificio delle due punte (Krstovic e Piccoli) e la buona prova di Almqvist: la salvezza passerà dai suoi asst e dai gol. È ora che lo svedesi esca dal letargo del dopo infortunio.

La classifica

Il Lecce, come detto, sale a 28 punti e si lascia dietro tutto il gruppone: Udinese, sconfitta in casa dal Torino, 27 punti. A 26 Verona e Cagliari (sconfitto a Monza da un gol di Maldini). 25 punti per l’Empoli, ieri sconfitto al 93′ dal Bologna, 24 Frosinone, 23 Sassuolo. La Salernitana aspetta solo la matematica per la B.

Le pagelle

Falcone: 7

Gendrey: 6,5

dal’ 90′ Venuti: s.v.

Baschirotto: 6,5

Pongracic: 6,5

Gallo: 6,5

dal 70′ Sansone: s.v.

Blin: 6,5

Ramadani: 6,5

Oudin: 5,5

dal 46′ Dorgu: 6,5

Almqvist: 6,5

Krstovic: 6,5

dal 78′ Gonzalez: s.v.

Piccoli: 6