Edizioni Panini, figurina extra per il capitano Marco Mancosu ‘grande con le grandi’

Un capitano vero a cui le Edizioni Panini hanno voluto dedicare una figurina extra. Un riconoscimento speciale per Marco Mancosu del Lecce, in giorni difficili per il calcio italiano stretto nella morsa del coronavirus e messo a dura prova da decisioni spesso discordanti prese da chi lo dovrebbe governare con competenza e amore essendo lo sport nazionale.

La Panini, infatti, per completare il ‘film del campionato’ ha deciso di realizzare altre 3 figurine extra della nuova raccolta “Calciatori 2019-2020”. Una è dedicata a Cristiano Ronaldo per il suo nuovo record, poiché in occasione della partita contro la Spal ha raggiunto le 1.000 presenze in carriera tra i professionisti. Un’altra al derby Inter-Milan del 10 febbraio scorso che con il suo spettacolo è stata un vero e proprio spot per il calcio italiano a livello internazionale. La terza, però, si tinge di giallorosso e premia Marco Mancosu, “grande con le grandi”, perché autore di goal pesanti contro Napoli, Inter, Juventus.

Le tre figurine extra saranno distribuite in omaggio sabato prossimo 7 marzo, in abbinata a “Sportweek” e “La Gazzetta dello Sport”.

Nell’album di calciatori Panini è racchiuso un mondo che da generazioni avvince tanti appassionati del pallone, di tutte le età anche se soprattutto giovani e giovanissimi. «Ce l’ho, ce l’ho… mi manca!», si dicono i ragazzi scambiandosi le figurine. È così dai primi anni ’60, quando la celebre casa dei Fratelli Panini lanciò nel commercio il primo, storico, album da collezione: da quel giorno milioni di ragazzi sono cresciuti tra statistiche, curiosità, ma soprattutto con i volti dei campioni del calcio italiano.

La collezione “Calciatori 2019-2020” si compone di 832 figurine su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B BKT, Serie C, Serie D e Serie A Femminile.