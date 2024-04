Lecce, è il giorno della sfida salvezza contro l’Empoli. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta di sabato scorso contro il Milan con alcune polemiche per l’espulsione ritenuta esagerata di Krstovic e un mancato calcio di rigore per i salentini, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella gara che li vedrà opposti all’Empoli.

Una vera e propria sfida salvezza quella tra le due compagini, distaccate solamente da un punto ed entrambe in piena lotta per non retrocedere. Il Lecce arriva alla partita dall’imbarcata subita a opera dei rossoneri, mentre i toscani sono reduci dalla vittoria al photofinish con il Torino

Qui Lecce

Mister Gotti, si vede costretto a fare a meno di Krstovic, squalificato e Banda, convocato per fare gruppo, ma non in condizioni di giocare a causa di un infortunio. Piccoli, quindi, sostituirà la punta montenegrina, mentre dovrebbero tornare a far parte dell’undici inziale Gendrey, Oudin e Almqvist, assenti a “San Siro” dal primo minuto.

Qui Empoli

In casa toscana si dovrebbe confermare il 3-4-2-1. A centrocampo potrebbe giocare l’ex Maleh. Zurkowski dovrebbe scendere in campo dall’inizio al fianco di Cambiaghi, con Cerri titolare.

Le probabili formazioni

Lecce (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani; Almqvist, Oudin, Dorgu; Piccoli. All. Gotti.

Empoli: 3-4-2-1: Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Marin, Maleh, Cacace; Zurkowski, Cambiaghi; Cerri.

Arbitro: Mariani di Aprilia

Calcio d’inizio alle ore 15.00, diretta della gara su Dazn