Per i giallorossi Pasquetta di Campionato con la sfida contro la Roma, le probabili formazioni

Nel Lecce che sfiderà la Roma al Via del Mare, Banda, che in settimana ha svolto allenamento personalizzato e Sansone, colpito sabato da una gastroenterite, figurano tra i convocati, ma molto difficilmente scenderanno in campo dall’inizio, quindi, con ogni probabilità, verrà confermata la stessa formazione vista a Salerno.

Ancora poche ore e, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali, i giallorossi di mister Luca Gotti scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare” nella sfida che li vedrà opposti alla Roma.

Contro una delle compagini più in forma del torneo, i salentini dopo aver trascorso – non tutti – due settimane con il nuovo tecnico cercheranno di dare continuità alla vittoria in terra campana per cercare punti fondamentali per la lotta salvezza, anche se quello di oggi sarà un impegno molto difficile.

Qui Lecce

Come detto in precedenza, il tecnico veneto dovrebbe optare per la conferma dell’undici vincente contro la Salernitana, con Piccoli ad agire sulla corsia esterna d’attacco al posto dell’ala zambiana. Dorgu dovrebbe essere impiegato da mezzala per blindare la fascia, vista la presenza di Piccoli sulla stessa catena di sinistra.

Qui Roma

Tra i capitolini Baldanzi è favorito per partire titolare; a centrocampo Aouar parte in vantaggio su Bove, in attacco, infine Dybala in forte dubbio con Lukaku che giocherà dall’inizio.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Dorgu, Ramadani, Blin; Almqvist, Krstovic, Piccoli. All. Gotti.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Paredes, Aouar; Baldanzi, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

Arbitro: Mercenaro di Genova

Calcio d’inizio alle 18.00, diretta su Dazn.