È il giorno di Lecce-Verona, giallorossi ‘condannati’ alla vittoria. Le probabili formazioni

Dopo il pareggio sofferto di Frosinone, nel quale gli uomini di mister Roberto D’Aversa sono tornati a fare punti dopo un digiuno lungo tre gare, nelle quali hanno subito la bellezza di 10 gol, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno in campo sul terreno di gioco dello stadio “Via del Mare”, nella sfida che li vedrà opposti all’Hellas Verona dell’ex Marco Baroni.

La compagine salentina è chiamata necessariamente a conquistare l’intera posta in palio, per fare in modo di allungare il vantaggio in classifica proprio dagli scaligeri, dal Frosinone e, sperando in una vittoria del Milan contro l’Empoli, dai toscani, viste le contemporanee vittorie di ieri di Cagliari e Sassuolo che aumentano inesorabilmente il numero delle contendenti alla salvezza nel massimo campionato.

Qui Lecce

In occasione della gara con i gialloblu, mister D’Aversa si vede costretto a fare a meno di Kaba – per lui stagione finita a causa della lesione al crociato, ma può contare sull’intera rosa a disposizione, compreso Pongracic, recuperato appieno dopo che il centrale, nella seduta di venerdì, si era allenato a parte. Quindi, confermati difesa e attacco visti in Ciociaria, le uniche novità dovrebbero riguardare il centrocampo, con il ritorno dall’inizio di uno tra Gonzalez e Blin e quello di Oudin.

Qui Verona

Baroni, ritrova Folorunsho, che dovrebbe giocaren alto a destra nel 4-2-3-1, accanto a Suslov per quel che riguarda il terzo centrocampista, invece, è ballottaggio tra Noslin e Lazovic. In difesa, squalificato Dawidowicz, ci sarà una maglia da titolare per Magnani.

Probabili formazioni

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Banda.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Folorunsho, Suslov, Lazovic; Noslin

ARBITRO: Chiffi di Padova

Calcio d’inizio alle 12.30, diretta della partita su Sky e Dazn