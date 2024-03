Lecce, contro la Salernitana solo risultato la vittoria. Le probabili formazioni

Dopo la sconfitta interna contro il Verona, con il conseguente esonero di Roberto D’Aversa – non per motivi tecnici, ma per quanto avvenuto nel post gara – e l’arrivo del nuovo tecnico Luca Gotti, ancora poche ore e i giallorossi scenderanno sul terreno di gioco dello stadio “Arechi”, nella sfida che li vedrà opposti alla Salernitana, fanalino di coda del torneo di Serie A.

Al termine mancano ancora dieci gare e nulla è scritto, ma quella di questo pomeriggio sarà una partita da vincere assolutamente per capitan Baschirotto e compagni, non ci sarà altro risultato da conseguire, perché, perdere, potrebbe avere conseguenze irrimediabili.

Qui Salernitana

Tra le file della compagine allenata dall’ex Fabio Liverani, torna Basic dal primo minuto, a causa della squalifica di Kastanos e Priola prederà il posto di Fazio. In porta, infine, ci potrebbe essere l’avvicendamento tra Ochoa e Costil.

Qui Lecce

In occasione della sua prima uscita sulla panchina dei salentini, l’allenatore veneto sarà costretto a fare a meno di Banda fermato da una distorsione al ginocchio, anche se non avrebbe potuto giocare lo stesso a causa della squalifica, quindi, spazio alla continuità, niente nuovo modulo – almeno per il momento – con Sansone che prenderà il posto dell’esterno zambiano e un centrocampo più muscolare con gli inserimenti di Blin e Rafia

Probabili formazioni

SALERNITANA (4-3-2-1): Costil; Zanoli, Manolas, Pirola, Bradaric; Basic, Coulibaly, Maggiore; Candreva, Tchaouna; Weissman. Allenatore: Liverani

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Sansone. Allenatore: Gotti

ARBITRO: Maresca di Napoli

Calcio d’inizio alle ore 18.00. diretta della partita su Dazn