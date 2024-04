Serie A, la lotta salvezza entra nel vivo. Stasera il recupero di Udinese-Roma

Inizia oggi un fine settimana calcistico che potrebbe risultare determinante se non proprio decisivo per il Lecce di Luca Gotti reduce dalla strabiliante vittoria per 3 a 0 al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Davide Ballardini. Si giocano infatti oggi, giovedì 25 aprile, gli ultimi 18 minuti di Udinese-Roma al Bluenergy Stadium. La gara, come ricordiamo tutti, fu interrotta il 14 aprile scorso dall’arbitro Pairetto per il malore di Ndicka, che era stramazzato improvvisamente al suolo, spaventando tutti e facendo temere il peggio. Tanta la paura, la corsa negli spogliatoi di Daniele De Rossi per accertarsi sullo stato di salute del suo calciatore, poi la sospensione anche se fortunatamente per l’atleta giallorosso non si è trattato di nulla di grave. Sarà la prima sfida sulla panchina friulana per il nuovo allenatore Fabio Cannavaro, subentrato all’ esonerato Cioffi dopo la sconfitta dei bianconeri al Bentegodi di Verona contro i gialloblù allenati da Marco Baroni. L’Udinese è ferma a quota 28 punti e in quei 20′ di match contro la Roma si giocherà tanto, tantissimo.

Domani, venerdì 26 aprile, inizia poi la 34esima giornata del campionato italiano di calcio di Serie A. Alle 20.45 il Frosinone di Di Francesco affronta la ormai spacciata alla retrocessione Salernitana di Stefano Colantuono. I ciociari hanno 28 punti e sperano in una vittoria che li porterebbe a quota 31 come Empoli e Verona.

Sabato 27 aprile alle 15.00 è la volta di Lecce-Monza. I salentini possono giocarsi il jolly per la salvezza contro i biancorossi di Palladino, alla luce della sfida in terra sarda della successiva giornata di campionato, la 35esima. Proprio il Cagliari di Claudio Ranieri, nel posticipo di giornata, il 29 aprile, alle 20.45, essendo reduce da due punti di oro con Inter e Juventus, affronterà il Genoa di Alberto Gilardino. Sabato sera, alle 20.45, la Lazio di Tudor sfiderà l’Hellas.

Domenica 28 aprile alle 15.00 ancora l’Udinese sarà ospite del Bologna di Thiago Motta, al Dall’ Ara, in piena corsa Champions. Alle 18.00 l’Empoli di Nicola farà visita al Gewiss Stadium all’ Atalanta di Gasperini reduce dal passaggio di turno in Europa League addirittura contro il Liverpool e dal raggiungimento della finale di Coppa Italia, dopo aver surclassato per 4-1 la Fiorentina di Vincenzo Italiano. I viola se la vedranno con il Sassuolo alle 20.45 in una partita che per gli emiliani ha tutto il sapore dell’ ultima chance.

Classifica

Genoa 39, Lecce 35, Cagliari 32, Hellas Verona ed Empoli 31, Udinese* e Frosinone 28, Sassuolo 26, Salernitana 15.

* : una partita in meno.