Anche l’Atalanta dei miracoli contro il Lecce in A. Chi sono i ragazzi terribili di Gasperini

Procediamo spediti giorno per giorno nel viaggio che ci porta a scoprire le 19 squadre che affronteranno il Lecce nel corso della prossima stagione. Oggi è il turno della vera sorpresa degli ultimi due campionati:,L’Atalanta (chiamata così in onore della vergine cacciatrice raccontata dalla mitologia Greca) di Mister Gian Piero Gasperini.

Le avversarie del Lecce: l’Atalanta.

La squadra bergamasca, ormai, è una certezza. Da quando è arrivato in panchina Gasperini, la “Dea” non solo ha espresso il gioco più bella della A, ma è riuscita anche a essere concreta. Basti pensare che negli ultimi tre anni, il club ha ottenuto terzo, quarto e settimo posto. Qualificandosi sempre in Europa League per due campionati di fila e ottenendo l’anno scorso il pass per disputare la Champions

Il presidente Percassi ha rassicurato i tifosi e anche il Mister affermando che i cosiddetti “Top Player”, rimarranno a Bergamo per cercare di confermare quanto di buono fatto fino a ora.

A oggi, sembrerebbe mantenere la parola data, tant’è che per motivi di bilancio, è stato “costretto” a vendere solamente il giovane difensore goleador Gianluca Mancini (Roma).

Non solo, la squadra per buona parte rimarrà quella dello scorso anno, ma si punta anche a rafforzare l’organico. Infatti l’acquisto che ha mandato in estasi i tifosi è stato quello dell’ex Lecce Luis Muriel dal Siviglia, anche se ha terminato la stagione appena trascorsa tra le file della Fiorentina.

Le trattative.

Come detto in precedenza, la squadra di Percassi punta a riconfermarsi, per tanto, allo scopo di rimpinguare la rosa, si trattano diversi giocatori, su tutti Duncan e Ferrari (Sassuolo).

Mentre, per sostituire al meglio il partente Mancini, la società ha messo nel mirino un giocatore proveniente dalla cantera del Barcellona. Stiamo parlando del difensore spagnolo classe 1992 Sergi Gomez, attualmente in forza al Siviglia.