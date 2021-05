Stefan De Vrij nel Salento, passeggiate a Gallipoli e Leuca tra autografi e selfie

Tempo di brevi vacanze per i calciatori. Per molti di loro inizierà subito il ritiro per l’ Europeo2021, per altri si tratterà di aspettare la preparazione estiva con i club di appartenenza. Stefan De Vrij , fresco campione d’Italia con l’Inter allenata dal leccese Antonio Conte, ha colto subito l’occasione ed ha scelto il Salento per un po di relax.

Il nerazzurro che, insieme ai suoi compagni di reparto Skriniar e Bastoni, ha rappresentato un vero e proprio muro per gli avversari quest’anno in serie A, è tra i giocatori più amati dai supporters della squadra milanese, che nel Tacco d’Italia non sono pochi visti i numerosissimi Inter Club.

Dopo le fatiche di una stagione culminata con la vittoria dello Scudetto, si è rilassato tra le vie di Gallipoli e nei pressi di Santa Maria di Leuca.

Nella Perla dello Jonio, dove sembra che alloggi in questi giorni, il difensore olandese si è concesso una passeggiata lungo le strade del centro storico in cui, con molto disponibilità, non si è sottratto ai selfie con i tanti tifosi interisti e simpatizzanti che lo hanno avvicinato anche per un autografo.

A Leuca si è mostrato in gran forma fisica pronto a godere delle prime temperature estive del Salento nel video girato nei pressi del Bar Martinucci dal proprietario Fabio, tra i più fervidi tifosi nerazzurri della marina di Castrignano del Capo.

Chissà che il ministro della difesa interista non sia sbarcato in Salento su consiglio del mister leccese Conte…Ma in realtà, De Vrij, pare che abbia anticipato l’arrivo nella penisola salentina poiché il 29 maggio dovrebbe partecipare alla cerimonia nuziale del suo compagno di squadra Stefano Sensi, ad Ostuni, nel brindisino.