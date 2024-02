I piccoli territori e la sfida del turismo. A Milano il brand Costa Orientale

Con la partecipazione all’edizione 2024 della Borsa Internazionale del Turismo a Milano l’Unione dei Comuni della Costa Orientale ha attivato un meccanismo di rilevazione delle risorse territoriali attraverso il quale riproporre e rilanciare le aspirazioni di crescita turistica di Minervino, Ortelle e Santa Cesarea.

Si tratta di realtà dotate di una loro identità forte, ma al tempo stesso complementari tra di loro, e perfettamente inserite in una logica di comunità solidali.

Protagonisti dell’esperienza milanese il presidente dell’Unione e sindaco di Ortelle Edoardo De Luca, il vice sindaco di Minervino di Lecce, Maria Antonietta Cagnazzo e il consigliere con delega al turismo di Santa Cesarea Terme Fabio De Paolis, l’esperto di marketing e digitalizzazione Ruggero Riso e il delegato del dirigente scolastico dell’istituto alberghiero di Santa Cesarea, Carmine De Vito.

Alla Bit 2024 l’Unione dei Comuni della Costa Orientale ha presentato il suo progetto ambizioso che mette in rete le esigenze fondamentali delle comunità di riferimento in relazione ad una domanda turistica crescente per la Puglia e il Salento, grazie ad un patrimonio di beni materiali ed immateriali di inestimabile valore che contempla mare, paesaggio costiero, pinete marittime, boschi, masserie, agriturismi, dimore storiche, chiese, siti megalitici, tradizioni di folklore e di gastronomia, a portata di mano.