Il castello di Ugento, un’eccellenza salentina visitabile sia di persona che online

Il castello di Ugento, a circa sessanta chilometri da Lecce, è il perfetto esempio di un edificio storico al passo con la modernità che promuove il territorio, la cultura e l’arte del Salento sia sul luogo che online.

Il castello di Ugento online

Grazie a internet oggi possiamo restare a casa e usufruire di molti di quei servizi che un tempo avrebbero richiesto spostamenti anche lunghi. Ecco quindi che andiamo al cinema scegliendo tra le ultime uscite su Netflix, assistiamo ai concerti dei nostri cantanti preferiti in diretta grazie ai live streaming di Instagram.

Anche il mondo del viaggio si è aggiornato, permettendo ai curiosi di scoprire qualcosa di più sulle diverse destinazioni ancora prima della partenza.

Anche il mondo del viaggio si è aggiornato, permettendo ai curiosi di scoprire qualcosa di più sulle diverse destinazioni ancora prima della partenza. Sul suo sito web il castello di Ugento fa sapiente uso delle innovazioni tecnologiche e digitali che permettono a chi visita la piattaforma di prendere parte a un vero e proprio viaggio virtuale tra le sale dell’edificio, scoprendone la storia, i servizi offerti e ammirandone gli affreschi. Particolarmente sviluppata e approfondita è la sezione dedicata proprio al restauro degli affreschi del XVII e XVIII secolo.

Visitando la pagina del sito dedicata, infatti, è possibile col semplice passaggio del mouse paragonare lo stato degli affreschi prima e dopo i lavori. Tutte le fasi che sono state necessarie per riportare gli affreschi all’antico splendore sono inoltre raccontate nei diversi video girati da Roberto Corvaglia e pubblicati sia sul sito del castello che sul canale YouTube dedicato. I proprietari del castello hanno infatti colto appieno l’importanza dei social media e hanno aperto anche pagine Facebook e Instagram in cui aggiornano i follower sulle ultime novità accompagnate da foto accattivanti dell’edificio. Il sito web del castello di Ugento funge però anche da promotore per il Salento intero, raccontando la storia del territorio in maniera molto approfondita come, ad esempio, nella sezione dedicata al clima dell’area nelle diverse stagioni con tanto di consigli su cosa indossare in caso di visita in un determinato periodo.

I servizi offerti dal castello

Se chi purtroppo non può visitare il castello può comunque effettuare una visita digitale molto soddisfacente grazie al sito web, chi ha la fortuna di passare del tempo in Salento trova nel castello di Ugento una tappa ideale in cui fermarsi per un po’ di tempo. Il castello offre infatti un ventaglio di servizi che permettono ai visitatori di immergesi appieno nella cultura e nella storia dell’area. La storia del castello, che ha origine nel IX secolo, e il suo immenso patrimonio artistico vengono raccontati nel museo a cui è anche associata una sala dedicata all’arte moderna e agli artisti locali contemporanei. Gli amanti della buona cucina pugliese potranno inoltre trovare ciò che cercano nel ristorante del castello i cui cibi sono prodotti con gli ortaggi coltivati nell’orto conchiuso, detto anche giardino delle piante utili, che sorge tra le mura dell’edificio e risale al XVIII secolo. I piatti offerti dal ristorante deliziano i palati anche di chi decide di passare la notte presso il castello e soggiornare in una delle nove stanze dell’hotel ricavato tra le sue sale, il cui arredamento è stato curato da artigiani locali.

Lo staff del castello aiuta inoltre chi soggiorna presso l’hotel a vivere un’esperienza indimenticabile in Salento organizzando, per chi lo richiede, corsi di cucina, tour personalizzati, tour in auto d’epoca, lezioni di yoga, escursioni in barca e offrendo perfino l’opportunità di partecipare alla vendemmia o alla raccolta delle olive. Chi volesse risparmiare può inoltre approfittare dei pacchetti di soggiorno ed esperienze offerte dal castello o acquistare un voucher valido fino al prossimo anno, magari come regalo per un parente o una persona amata.

Chi, infine, si innamora del castello tanto da volerlo usare come cornice per un evento come un matrimonio o una conferenza, può prenotare i suoi spazi come l’ala museale, la sala da ballo o il giardino per accogliere i propri ospiti.

Il Salento è una terra ricca di arte, storia e cultura, elementi che sembrano essersi incontrati presso il castello di Ugento, grazie al quale è possibile ammirare affreschi barocchi, soggiornare tra le mura di un edificio storico o, restando a casa, scoprire qualcosa di più sulla storia del Salento e del castello grazie al suo approfondito sito web.