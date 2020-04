Lo chef consiglia: cannoncini fritti con caviale di melanzane e crema di bufala con pesto di basilico

Avete voglia di realizzare un piatto molto decorativo, con ingredienti semplici e da servire in maniera scenografica? I cannoncini fritti con caviale di melanzane e crema di bufala con pesto di basilico sono l’ideale. Un piatto di alta cucina, ricco di gusto, delicato, ma davvero semplice da preparare, anche in casa. Basta seguire la ricetta e i consigli dello chef Francesco Anglani.

La ricetta dei cannoncini fritti

Melanzane, bufala, basilico, ingredienti della cucina mediterranea che si trasformano in ripieni e basi eleganti adatti a qualsiasi stagione. La pasta cotta e poi fritta fa il resto: i paccheri diventano cannoncini da farcire e gustare croccanti.

Ingredienti (4 persone)

20 paccheri

3 melanzane

2 spicchi di aglio

200 gr di mozzarella di bufala

30 gr di pinoli

1 litro di olio di arachidi

menta fresca q.b.

sale e pepe q.b.

latte q.b.

olio extravergine d’oliva q.b.

Procedimento

Lavare e asciugare bene le melanzane senza privarle del picciolo. Avvolgere ogni melanzana singolarmente in un foglio di carta d’alluminio mettendo all’interno mezzo spicchietto d’aglio, qualche foglia di menta, olio evo e sale. Mettere in forno a 180°C per circa 25 minuti. Appena cotte lasciarle rareddare e pelarle. Lessare i paccheri in acqua salata finché non risultino cotti. Metterli subito in acqua e ghiaccio a raffreddare e successivamente scolarli e farli asciugare bene su carta assorbente. Friggere i paccheri ben asciutti in olio di semi fino a doratura. Emulsionare con un frullatore a immersione la mozzarella di bufala aggiungendo sale, pepe, un filo d’olio evo e se necessario un po’ di latte per rendere la crema più fluida. Sfogliare il basilico nel bicchiere del frullatore a immersione, aggiungere olio evo, sale, pepe, pinoli, un cucchiaio di formaggio grattugiato, due cubetti di ghiaccio per non far ossidare il basilico e frullare il tutto. Tritare le melanzane senza buccia al coltello e condirle con sale, pepe, olio evo e qualche fogliolina di menta. Metterle in una sac à poche e farcire i paccheri fritti. Servire mettendo sul fondo del piatto un cucchiaio di crema alla bufala, mettere sopra 5 paccheri a porzione in piedi e completare con qualche goccia di pesto.

Varianti

Se preferite un ripieno a base di pesce potete farcire i cannoncini con pesce spada e se non amate molto la consistenza cremosa della mozzarella e del basilico potete tagliare la mozzarella in piccoli dadini e il basilico aggiungerlo in foglie piccole.

Consigli

Rispettate i tempi di preparazione per avere poi tutto pronto al momento dell’impiattamento. Servite in maniera elegante per esaltare i gusti e armonizzare anche i colori del piatto.