Festeggiare San Martino tra botti di vino, enogastronomia e musica. Appuntamento domani alla Cantina Castel di Salve

Forse ci si trova di fronte a una festività insita solo nelle tradizioni del nostro territorio, ciononostante gli abitanti del Salento a questa ricorrenza sono particolarmente legati, per festeggiare ovunque e con chiunque: in famiglia, davanti ai tradizionali piatti tipici della gastronomia e, soprattutto, senza far mancare un bicchiere di buon vino a tavola, simbolo della ricorrenza

San Martino è ricorrenza da celebrare quasi “istituzionalmente” e molti saranno gli eventi cui si darà vita nel corso della serata di domani.

Iniziative organizzate da ristoranti, locali, pub e via dicendo. Ma c’è qualcosa di migliore o più originale che festeggiare la giornata in cui si celebra il vino nuovo, se non trascorrere una serata all’insegna dell’enogastronomia presso una cantina del territorio? Con le botti per l’invecchiamento del vino a fare da suggestiva cornice?

A venire incontro questa esigenza arriva l’azienda vitivinicola Castel di Salve di Depressa che, per la serata di domani ha organizzato una cena-concerto in bottaia.

L’impresa fondata nel 1885 da Antonio Winspeare e oggi condotta dal pronipote Francesco, fratello del noto regista Edoardo, non è nuova, infatti, a iniziative a sostegno della tradizione autoctona, come, per citare un solo esempio “Aperitivo in Cantina”, dove, si offre la possibilità a turisti e non solo di degustare gli ottimi prodotti della gamma Castel di Salve, a piatti tipici della tradizione locale salentina, preparati nella cucina allestita nella vecchia saletta degustazione della cantina.

Nel corso dell’evento di domani, non solo buon cibo e ottimo vino, ma anche tanta musica con il concerto dei BeDixie, una band travolgente che ricorda quei musicisti che nella New Orleans degli anni ’20 animavano i vicoli con il loro stile inimitabile. Il gruppo, nato nel 2005, nel corso della propria carriera ha maturato una grande esperienza a livello nazionale, prendendo parte a numerosi festival e a manifestazioni e guadagnando così l’apprezzamento del pubblico e della critica.

Appuntamento domani, quindi, presso i locali della cantina Castel di Salve, in Via Gaetano Salvemini a Depressa, per trascorrere nel più originali dei modi San Martino. Per info e prenotazioni 0833.771041; 320.1116505.