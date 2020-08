Insalata di pollo al pesto, un piatto ‘fresco’ al profumo di basilico

L’insalata di pollo al pesto di basilico è un piatto fresco, semplice e super-veloce da preparare. Bastano pochi ingredienti, meno di mezz’ora da passare davanti ai fornelli e un po’ di fantasia per aggiungere quel tocco in più alla ricetta-base per avere un pranzo da portare in spiaggia o per una cena ‘leggera’ prima di uscire con gli amici.

L’insalata di pollo, ingredienti

600 gr di petto di pollo

4 pomodori tipo ramato

3 carote

1 costa di sedano

½ cipolla bianca

3 cucchiai di olio extravergine

sale e pepe q.b.

Pesto di basilico, ingredienti

1 spicchio di aglio

80 ml di olio extravergine d’oliva

50 gr di foglie di basilico

30 gr di pecorino grattugiato

60 gr di parmigiano

1 pizzico di sale grosso

20 gr di pinoli

Preparazione

Lessate in abbondante acqua salata il petto di pollo con 1 carota, 1 costa di sedano e ½ cipolla bianca. Quando la carne sarà cotta scolatela dal brodo e lasciatela raffreddare. In alternativa, per una versione ancora più semplice e veloce, potete grigliare il pollo e tagliare a pezzettini o julienne le verdure. Nel frattempo preparate il pesto: nel bicchiere di un frullatore ( o come prevede la ricetta originale nel mortaio) riunite tutti gli ingredienti e lavorate poco per volta evitando di scaldare troppo la preparazione fino ad ottenere una crema densa. Tagliate il pollo a striscioline, mettetelo in una ciotola capiente, unite i pomodori tagliati a spicchi, le carote tagliate a rondelle, sale, pepe, olio e condite con il pesto. Mescolate gli ingredienti e servite la vostra insalata di pollo al pesto.

Non c’è limite alla fantasia. Si può aggiungere qualsiasi ingrediente: pinoli, noci, insalata, valeriana. Anche patate. O riso per un pranzo/cena completo.