Ristoranti, panifici, aziende agricole e masserie. A Nardò nasce la mappa del gusto

Una vera e propria mappa per rintracciare ristoranti, panifici, aziende produttrici di vino o di latticini, masserie. Uno strumento a disposizione di tutti, soprattutto turisti, per facilitare l’incontro di coloro che vivono o visitano il territorio con le eccellenze enogastronomiche del territorio stesso.

L’amministrazione comunale di Nardò, “disegnerà” nei prossimi giorni la Mappa del Gusto 2023 con informazioni di natura enogastronomica, itinerari del gusto, tipicità ed eccellenze locali, elenco di servizi distinti per categoria (ristoranti tipici, forni e panifici, produzioni agricole di qualità, aziende lattiero/casearie, cantine, oleifici, aziende vitivinicole, masserie, ecc.).

A tale scopo, è stato pubblicato un avviso finalizzato ad acquisire adesioni da parte di operatori, aziende e soggetti interessati.

È sufficiente presentare una semplice istanza in carta libera e firmata dal legale rappresentante, contenente le informazioni sull’attività da inserire nella mappa. L’istanza dovrà pervenire a mezzo pec (all’indirizzo [email protected]) oppure con consegna a mano – entro mercoledì 12 aprile – presso l’ufficio Protocollo (castello, piazza Battisti). I dettagli dell’iniziativa e il testo dell’avviso sono disponibili sul sito del Comune. Ulteriori informazioni si potranno avere al numero di telefono 0833 838322 o all’indirizzo [email protected].

“L’obiettivo è duplice – spiega l’assessore al Turismo e al Marketing territoriale Giuseppe Alemanno – da un lato costruire un quadro completo del patrimonio enogastronomico della nostra città, dall’altro dare uno strumento concreto soprattutto ai turisti per orientarsi nell’offerta molto ricca del territorio. Da questo punto di vista Nardò è cresciuta e moltissimi operatori si rivolgono quasi esclusivamente a una platea turistica, la mappa quindi sarà un modo per dare loro visibilità e per aiutarli a farsi trovare”.

“Stiamo cercando di sensibilizzare gli interessati a aderire – spiega il consigliere delegato al Commercio e alle Attività produttive Lelè Manieri – in modo da costruire una mappa che sia esaustiva e variegata dell’offerta del territorio in campo enogastronomico. Abbiamo ristoranti, panifici, masserie, aziende che producono e commercializzano vino, latticini, prodotti dell’agricoltura, che esaltano tutti le nostre tipicità enogastronomiche. Sarà utile rintracciarli su una mappa in mano ai turisti che intendono immergersi nei sapori e nel gusto della nostra terra”.