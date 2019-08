Orecchiette te Santu Ronzu, un piatto dedicato al patrono dei leccesi

Nel Salento, sacro e profano si mescolano dando vita alla tradizione delle feste patronali: le luci sfavillanti delle luminarie, la banda, le bancarelle fanno da sfondo alle celebrazioni religiose in onore del Santo della città. Ma è ‘festa’ anche in cucina, quando la famiglia si ritrova a tavola, come in ogni ricorrenza importante, per degustare i piatti preparati per l’occasione. Anche Lecce ha il suo menù per i Santi Patroni: Oronzo, Giusto e Fortunato: dal galletto di primo canto, alla parmigiana di melanzane senza dimenticare le orecchiette te Santu Ronzu, un primo piatto entrato, di diritto, nella tradizione culinaria salentina.

La ricetta delle Orecchiette te Santu Ronzu

Bastano pochi ingredienti – orecchiette fatte in casa o acquistate, melanzane, pomodoro e mozzarella – per preparare un piatto semplice e gustoso, nato dalla devozione per il Santo Patrono che ha liberato la città dall’epidemia della peste. Il risultato non deluderà nessun palato. Tempo totale: 90 Minuti

Ingredienti (4 persone)

500 gr di orecchiette;

200 gr di melanzane;

250 gr di mozzarella;

formaggio;

olio extravergine d’oliva;

salsa di pomodoro;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

basilico;

sale.

Procedimento

Lavate le melanzane, tagliatele a dadini e lasciatele scolare su un canovaccio.

Fate rosolare in una pentola unta con un filo d’olio la cipolla tagliata a fettine sottili. Quando si sarà dorata, aggiungete la salsa di pomodoro, aggiustate di sale e lasciate cuocere per almeno 10 minuti.

In un’altra pentola con l’olio e lo spicchio di aglio, fate cuocere le melanzane per pochi minuti a fiamma vivace. Quando si saranno colorate, aggiungete le melanzane al sughetto e lasciate cuocere per altri 15/20 minuti. A questo punto, potere aggiungere il basilico fresco.

Nel frattempo, lessate le orecchiette in abbondante acqua salata. Attenzione: è importante scolare la pasta molto al dente.

Aggiungete le orecchiette al sugo con le melanzane e mescolate delicatamente per amalgamare tutti gli ingredienti. Aggiungete formaggio grattugiato (pecorino o grana a vostro piacimento) e mescolate.

Prendete una pirofila, tagliate la mozzarella a fette o piccoli dadini e alternatela ad uno strato di pasta e di formaggio. Procedete in questo modo fino ad utlizzare tutta la pasta, concludendo l’ultimo strato con abbondante formaggio.

Infornate a 180° per 10/15 minuti.

Servite le orecchiette così gratinate calde.

Consigli

Se utilizzate le orecchiette fresche fate attenzione ai tempi di cottura (il consiglio, in questo caso, è quello di mettere le orecchiette crude nella pirofila e ‘allentare‘ il sugo per cuocerle direttamente nel forno). Se utilizzerete le orecchiette secche, integrali, o fatte da altro tipo di farina, seguite le indicazioni di cottura scritte sulle confezioni.