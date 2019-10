Mario Caretto e il Salento in vetrina a Milano, la sua ‘creazione’ al Temporary Shop del Panettone day

Il panettone artigianale è senza ombra di dubbio una delle eccellenze italiane più conosciute e amate in tutto il mondo. Il dolce tipico di Milano, simbolo del Natale, sta vivendo una stagione d’oro. Merito dei maestri pasticcieri e degli chef più rinomati che sono riusciti a rendere questa icona della cultura gastronomica nostrana adatta a tutti i palati. I ‘degustatori’, dal canto loro, lo hanno amato. Apprezzano la qualità degli ingredienti, la lavorazione artigianale e perché no, anche la creatività di chi realizza questo simbolo della pasticceria. Non c’è più solo la versione classica, con i canditi e l’uvetta. La fantasia ha permesso di soddisfare gusti più o meno ricercati, palati più o meno fini, nicchie di mercato più o meno grandi.

Un salentino conquista il podio al Panettone day

Da qualche anno, anzi da ben sette edizioni, per valorizzare le realtà artigianali più interessanti del Belpaese (a dimostrazione che questo dolce non è più apprezzato solo al nord, dove ha le sue radici, ma in ogni parte d’Italia) e per premiare i migliori panettoni artigianali è stato creato il Panettone Day, un concorso esclusivo promosso da Braims in partnership con Novacart e in collaborazione con Callebaut, Vitalfood e Cast Alimenti. I numeri dei ‘concorrenti’ in gara nel 2019 rendono bene l’idea di come non sia più un prodotto di nicchia, da consumare solo nei pranzi o nelle cene di Natale. 240 professionisti provenienti da 17 regioni della Penisola si sono sfidati a suon di creazioni per conquistare l’ambito premio finale, consegnato dal padrone di casa, il maestro Iginio Massari, eletto miglior pasticcere del mondo.

Tra i 508 panettoni, la creazione del salentino Mario Caretto, titolare dell’omonima pasticceria di Surbo, ha conquistato il panel di esperti, aggiudicandosi con orgoglio suo e dell’intero Salento, il terzo posto nella categoria «Miglior Panettone Tradizionale». Terzo gradino su 15 premiati e centinata di concorrenti è un ottimo risultato.

Temporary shop

Il panettone day non è solo una competizione, ma anche una vetrina. Per tutto il mese di ottobre, i 25 finalisti avranno l’opportunità di esporre i propri panettoni nel Temporary Shop, un vero e proprio concept store che, da oggi, sarà aperto in corso Garibaldi, in una location esclusiva nel cuore di Milano.

«Benvenuti nel mondo del panettone, qui è esposta l’avanguardia di quello che troverete a Natale. Tutte le zone d’Italia sono rappresentate e radunate in un piccolo spazio. Vi invito ad assaggiare tutti i panettoni dei partecipanti che, con grinta e passione, si sono messi in gioco in uno dei concorsi con il più alto numero di partecipanti» ha dichiarato il maestro Massari.

Ogni settimana saranno proposti eventi durante i quali sarà possibile assaggiare i panettoni in abbinamento ad altri prodotti, in un contesto tematico sempre diverso! Una bellissima anzi ghiotta per restare in tema opportunità per il salentino Mario Caretto che potrà far conoscere la sua creazione ai tanti, tantissimi visitatori. Sono attesi in migliaia, e visti i numeri delle edizioni precedenti, non potrà che essere un successo.

(Foto e testi di Benedetta de Fabrizio)