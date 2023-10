Per la prima volta una coppia femminile al timone del programma televisivo “Puglia Mon Amour”

Due grandi amiche, dentro e fuori il piccolo schermo, Barbara Politi e Alessandra Civilla con molto affiatamento, ci fanno conoscere la loro passione per la cucina della nostra terra. Terra ricca di storia, di cibo, di tradizioni, ma soprattutto di prodotti eccezionali. Olio, salumi, formaggi, pane, ma non solo. Scorci mozzafiato, storia e arte. Barbara e Alessandra, amiche nel format televisivo come nella vita reale, ci portano ogni settimana nel loro mondo, alla scoperta dei prodotti tipici e dell’oro verde della Puglia.

Le protagoniste

Barbara Politi, giornalista enogastronomica e conduttrice televisiva dalla lunga esperienza, è reduce dal prestigioso riconoscimento internazionale il “Premio Ischia” consegnatole per la narrazione eno-gastronomica. È ambasciatrice delle eccellenze del Made in Italy e curatrice della rubrica “Tour del Gusto” su “La Gazzetta del Mezzogiorno”. Dinamica, vivace, con la valigia sempre pronta, coinvolge quotidianamente il suo pubblico nelle avventure professionali in giro per l’Italia.

Alessandra Civilla, chef, è uno dei punti di riferimento dell’alta cucina nel Salento. Appassionata e tenace, un talento riconosciuto, fonde nei suoi piatti mediterraneità e contemporaneità, con tocchi d’innovazione fusion. Ama profondamente il proprio lavoro, che coincide con la sua vita e il suo hobby. Nelle squisite creazioni emergono con forza le materie prime del territorio, esaltate nella loro essenza ed eccellenza.

All’inizio di ogni puntata le due grandi amiche, appassionate di cibo, ci faranno incontrare i migliori produttori di burrate, capocolli, pomodori e tanto altro. Si calano completamente nel tessuto produttivo, accompagnando per mano il telespettatore, alla scoperta del processo di nascita di un prodotto fino all’ispirazione necessaria per cucinarlo. Un percorso avvincente, soprattutto se c’è un olio d’eccellenza a finire il piatto.

Sullo sfondo di un suggestivo trullo, guidate da Maria Francesca Di Martino, Presidente del Consorzio dell’Olio IGP di Puglia, Barbara e Alessandra si immergono nell’assaggio e nel racconto dell’olio pugliese nella sua purezza.

Sei oli per sei puntate che danno vita, insieme ai vari prodotti raccolti in giro per le terre pugliesi, a dodici ricette creative che vedono la chef Alessandra al comando ai fornelli. Barbara, sempre al suo fianco, cede i panni da giornalista e veste quelli di un aiuto cuoca un po’ pasticciona, proprio perché abituata ad essere per motivi di lavoro lontana dalla cucina. Le ricette creative spaziano dalla terra al mare, dal risotto al caciocavallo, dai gamberi alla pancia di maiale nero porchettato.

Una serie da non perdere assolutamente per chi vuole toccare con mano le tipicità della tavola pugliese, con due protagoniste d’eccezione, spumeggianti, che conducono lo spettatore a scoprire le meraviglie di un territorio ricco di prodotti di altissima qualità e oramai apprezzati in tutto il mondo.

Un programma televisivo che valorizza i punti di forza della regione e la porta al centro della programmazione nazionale del canale, con il brio e la competenza delle due protagoniste.

Puglia MonAmour è in onda ogni giovedì alle 21 su Gambero Rosso Channel, Sky 133 e 415, il primo canale italiano interamente dedicato all’enogastronomia. In replica durante il weekend in diverse fasce orarie.