Salsa di pomodoro fatta in casa, una tradizione di famiglia

Quando si cerca su Google «salsa di pomodoro fatta il casa» il motore ‘risponde’ alla domanda con una serie di ricette per preparare il condimento per eccellenza. Si elencano quei pochi ingredienti necessari e il procedimento per avere una passata home-made da usare all’occorrenza durante l’inverno. Ma in molte zone del sud, il rito tra i fornelli è molto di più di un elenco di istruzioni da rispettare. È un’eredità da custodire con orgoglio, è una tradizione che ha il sapore di famiglia, è un tesoro prezioso da tramandare di generazione in generazione.

In ogni passo – dalla raccolta dei pomodori alla bollitura delle bottiglie – si mescolano ricordi e fatica, tempo e pazienza. In passato (e forse lo è ancora) la preparazione della salsa era un’occasione per rafforzare legami, per rinsaldare quell’identità che affonda le sue radici nella terra, per onorare una cultura che parla di valori, per costruire memorie che ritornano ogni volta che si apre quel vasetto sigillato con cura, quando tornano alla mente i profumi, i sapori autentici concentrati in un cucchiaio. Ogni assaggio diventa un viaggio nel passato, una rievocazione di momenti felici e sorrisi condivisi.

Nella preparazione della salsa fatta in casa c’è un ingrediente segreto che nessuna ricetta scritta ha mai catturato: l’amore. Le risate e le chiacchiere mentre si tagliano i pomodori scelti con una cura impossibile da descrivere, l’emozione nell’aggiungere le spezie, la pazienza durante la lenta cottura, la ‘macinatura’ e l’imbottigliamento. Momenti scanditi, come fossero una preghiera, che ti ricordano che la bellezza sta nelle piccole cose.

Il racconto del Salento in Svizzera

Lo sa bene anche Biancarosa Urso, da sempre impegnata a raccontare le “particolarità” del suo Salento in Svizzera. E poteva mancare la tradizione della Salsa di pomodoro fatta in casa? Il suo è un racconto dettagliato: «Nel periodo che va da luglio ai primi di agosto nella Terra del Sud avviene qualcosa di magnifico. Le famiglie si riuniscono come si faceva un tempo e si da il via alla lunga preparazione della salsa fatta in casa in cui si segue il procedimento e una ricetta tramandata di generazione in generazione. Il tutto inizia cu la friscura, alle prime luci dell’alba, ma nessuno sa quando si terminerà in quanto si devono lavorare quintali di pomodori. “Quintali di pomodori? Così tanti??” Ebbene si, sono le riserve per un anno intero e soprattutto devono bastare per tutti. Nel mentre si prepara la salsa si scherza e si ride, si ricordano i tempi passati: “eh mo se n’cera lu Tata ah, stava tuttu a travaju”. “Soru?? Te ricordi quannu a Mamma pe l’occasione cacciava quiru vantile strazzatu de a nonna Vata?” A menzadia sunata vengono cunzate le friseddhre, brodinu de piparussi ma bisogna stare attenti a non saziarsi troppo altrimenti “panza china riposo cerca”, e quì il lavoro deve proseguire ovviamente dopo un bel caffè freddo», si legge.

E i momenti di tensione ci sono, o fila tutto liscio? «Indubbiamente ci sono anche i momenti di tensione, come ad esempio quando si deve passare il pomodoro bollente nella machinetta che spesso schizza, o quando bisogna stare attenti alla fiamma dei fornelloni, ed ancora quando si imbottiglia, ed ogni volta “scattano” sempre un paio di bottiglie, insomma, è tutto normale ma, il condividere questi bei momenti con la propria famiglia, il profumo del basilico e della salsa appena fatta, il buonissimo sapore, l’amore e la soddisfazione che si ha nel preparare il tutto….è impagabile. …E sono pronte pure le “mante”, è lì che andranno messe le bottiglie per farle raffreddare piano piano. W la Semplicità, W la famiglia “Valore inestimabile e prezioso”. Evviva le nostre Tradizioni che dobbiamo rispettare e tramandare»

Le tradizioni familiari sono una preziosa ancora che ci tiene saldi alle nostre radici. La salsa di pomodoro fatta in casa è l’esempio di come l’amore si trasforma in cibo e nutre l’anima di coloro che si siedono insieme a gustarla.

Foto&Video Maya Troso

Montaggio video Biancarosa Urso

Musica Antonio Amato Ensemble

#IlSalentoInSvizzera #tradizionisalentine #salsafattaincasa #tradizionipopolari