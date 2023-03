“Simposio days 2023” le eccellenze enogastronomiche salentine insieme in un percorso di degustazione

“Simposio days 2023. L’eccellenza a Lecce” è questo il titolo del percorso di degustazione proposto da Simposio Divino Salento e dai COnsulenti del Vino.

L’appuntamento è in calendario per le giornate di domenica 5 marzo dalle 16 alle 20 e lunedì 6 marzo dalle 11 alle 19 negli spazi di Antica Rudiae sulla strada provinciale Lecce-San Pietro in Lama, al km. 1,5.

Un evento che vede protagonista 60 aziende del settore enogastronomico: dalle cantine alle imprese che producono pasta, sottolii, cioccolato e tanto altro. Un percorso d’ eccellenza, dedicato ad appassionati, ristoratori, professionisti del settore e semplici curiosi, alla scoperta di profumi e sapori reso ancora più intenso grazie alla partecipazione delle Enoteche amiche, dei sommelier di Ais Lecce e dello chef Antonio Raffaele.

“Un viaggio tra le eccellenze nazionali ed internazionali per far incontrare il consumatore finale con coloro che producono i vari prodotti che vengono proposti nel corso di una cena o negli spazi di una delle enoteche salentine – commenta l’organizzatore dell’evento, Gigi Santoro. I produttori scendono in campo per descrivere le loro produzioni, raccontando le diverse fasi produttive e gli elementi che caratterizzano i diversi prodotti finiti. Un incontro utile a comprendere la passione e l’impegno che risiede dietro ad ogni singola offerta enogastronomica caratterizza da dalla grande qualità. Oggi la qualità è di fondamentale importanza: mangiare e bere bene è un modo per guardare in maniera positiva al futuro. L’evento nasce per far apprezzare gli elementi che caratterizzano l’offerta delle 60 imprese partecipanti, dove ogni singolo prodotto è il frutto dell’impegno profuso da quanti vi lavorano”.

Per maggiori informazioni Tel. 371.3650074