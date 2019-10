Taralli dolci al vino, la versione ‘zuccherosa’ della specialità pugliese

I taralli dolci al vino sono una specialità della cultura gastronomica pugliese e salentina, patria indiscussa di questi anelli dai mille gusti, tutti da sgranocchiare. Oltre alla versione salata, più popolare, esiste anche una variante dolce e golosa che evoca profumi, sapori e ricordi di una volta. I contadini di un tempo li mangiavano a colazione o a merenda, accompagnando queste piccole bontà con un buon bicchiere di vino bianco o rosso. I piccoli li adoravano perché ricoperti di zucchero, i grandi amavano intingerli nel liquore a fine pasto. Insomma, questi biscotti sono adatti a tutti. E una volta assaggiati, uno tira l’altro.

La ricetta dei taralli dolci al vino

La ricetta per prepararli in casa è semplice, bastano pochi ingredienti e un po’ di pazienza e manualità. La friabilità dei taralli al vino è inconfondibile e vi porterà indietro nel tempo ricordandovi i sapori genuini di una volta, come quelli che preparavano le nostre nonne nel forno a legna.

Ingredienti

500 grammi di farina 00

160 gr di zucchero

150 ml di olio extravergine d’oliva

200 ml di vino bianco o rosso

1 bustina di lievito in polvere per dolci

zucchero q.b. per decorare

Procedimento

In una ciotola capiente versate il vino che avete scelto e l’olio (in alternativa potete usare 200 grami di Burro o 200ml di olio di semi di girasole). Aggiungete anche il lievito e lo zucchero (meglio se di canna, si otterrà un biscotto più rustico e casareccio) e mescolate. Poco alla volta aggiungete anche la farina e continuate a mescolare fino a quando il composto non sarà liscio e omogeneo. Trasferitelo su un piano di lavoro infarinato e continuate a lavorarlo bene con le mani. C’è chi, a questo punto, lo avvolge con la pellicola e lo lascia riposare in frigo per 30 minuti, ma non è un passaggio necessario visto il tempo che ci vorrà a preparare i taralli. Foderate la teglia con carta da forno e in un piatto mettete lo zucchero. Prendete parte del composto, formate dei ‘salsicciotti’ e uniteli per formare i classici taralli. Infone, immergeteli nello zucchero. Procedete così fino a utilizzare tutto il composto. Accendete il forno a 150° e infornate. La cottura, come sempre, varia a seconda del vostro forno (30-45 minuti potrebbe essere sufficiente) Fateli raffreddare e serviteli.

Consigli

Questa è la ricetta base e una volta apprese le dosi potrete andare ad occhio. Non bisogna essere precisi. Ci sono poi le varianti, infinite come molte ricette semplici e tradizionali salentine che cambiano da zona in zona, da paese a paese. C’è chi aggiunge un pizzico di cannella, chi la scorza grattugiata di un limone o un mandarino, chi l’aroma di vaniglia o il cacao. E ancora c’è chi preferisce ‘aromatizzare’ il vino un po’ di anice o con il liquore (strega) e chi aggiunge l’uvetta.