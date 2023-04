Al Vinitaly di Verona grande successo di critica e pubblico per il Consorzio del Salice Salentino

Grande successo di pubblico e critica per il Consorzio di Tutela dei vini Dop Salice Salentino a Verona. “Il Salento in un calice di Negroamaro” era il titolo del progetto che ha visto protagonista il Consorzio impegnato nel far apprezzare a una platea sempre più vasta le proprietà e la riconoscibilità dei suoi vini. Per questo la struttura salentina guidata dal presidente Damiano Reale ha partecipato con un proprio stand al Salone internazionale dei vini e dei distillati di Verona per raggiungere e mantenere sempre più ampia la platea degli estimatori e degli addetti ai lavori, senza tralasciare la divulgazione a favore dei giornalisti, food/wine blogger /influencer in un’ottica più generale di informazione/formazione sulle qualità organolettiche e sulla versatilità negli abbinamenti gastronomici.

Il concept è stato riassunto in maniera determinante nel claim “Il Salento in un calice di Negramaro”, che ha trasferito a tutti il messaggio che nel bicchiere di Salice Salentino è possibile trovare tutto lo stile, il calore, il profumo, la storia e la tradizione salentini; il tutto viene rafforzato da “Cerca la Dop” che invita a trovare, riconoscere e fidarsi solo del Marchio europeo certificato. Oggi ogni impresa operante nel settore vitivinicolo per avere successo deve puntare sul legame con il proprio territorio di appartenenza e sui suoi caratteri distintivi.

“Al Vinitaly il Consorzio ha avviato tutta una serie di attività che hanno permesso a tutte le persone coinvolte di poter apprezzare le peculiarità vincenti dei vini Salice Salentino – commenta il presidente Damiano Reale. Abbiamo avviato un lavoro attento diretto a far apprezzare la grande qualità dei nostri prodotti, la loro sicurezza igienico sanitaria e le qualità organolettiche che li rendono unici ed inimitabili. Il terroir conferisce ad ogni singola bottiglia elementi di unicità che hanno attirato l’attenzione di buyer, giornalisti, influencer e degli appassionati di vino”.

“Quest’anno il Vinitaly ci ha proposto un pubblico attento e preparato composto da molti operatori del settore che hanno premiato la qualità dei prodotti proposti -aggiunge Marco Pagano, vice presidente del Consorzio. In questa fase sono fondamentali i temi della sostenibilità e della salubrità del prodotto oltre che della preservazione dei caratteri distintivi che lo legano alla nostra Terra e alle sue cantine”.

“Abbiamo avuto modo di confrontarci con tanti operatori specializzati, interessati a scoprire vini a denominazione come il Salice Salentino – ha concluso Alessandro Candido. Tanti gli stranieri che hanno brindato con il nostro Salice Salentino nelle diverse versioni, bianco, rosato e rosso.

Le attività sono state realizzate con il contributo del Masaf, ai sensi del decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022.