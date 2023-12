‘Wall Street Experience’, la cucina american style sbarca a Lecce…buon appetito!

Un nuovo concept di ristorazione quello che ha aperto i battenti a Lecce in Viale Ugo Foscolo, 53.

Con “Wall Street Experience” torna in città la cucina americana di qualità per un’ esperienza in grado di scavalcare i confini dell’ enogastronomia locale. Un tocco di internazionalità, insomma, per chi ama variare menù e farsi contaminare dai gusti transoceanici.

Nei giorni scorsi il taglio del nastro alla presenza dei titolari Flavio Spedicato e Federico Quarta che hanno trasformato una lunga e duratura amicizia in un viaggio imprenditoriale a cui non si mettono limiti.

Situato su due piani, all’ingresso prevede l’area caffetteria e cornetteria; nel piano interrato la zona ristorante dove lo chef Enea Bruno porta in tavola piatti a base di carne scelta, guarniti con fantasia e dedizione assolute.

Wall Street Experience è aperto H24, con grandi spazi interni ed esterni da vivere soprattutto nella bella stagione ma da non trascurare nelle belle giornate di sole anche se invernali.

Cortesia, gentilezza e disponibilità sono il denominatore comune di tutti i collaboratori che oltre a presentare i piatti e consigliare il giusto abbinamento di vini e birre hanno un compito fondamentale: far sentire tutti a casa.

Per i momenti di relax, da buon locale american style, è possibile trovare la sala biliardo, la sala flipper, la sala calcio balilla, la sala freccette. Il tutto in compagnia di buona musica e del necessario buonumore che… non guasta mai.

Gli amanti dello sport possono fruire della programmazione di Sky Sport, soprattutto per seguire le grandi sfide del Campionato di Serie A e dei colori giallorossi in particolare!

Come prenotare

Per chi volesse prenotare e andare a provare questo nuovo locale di tendenza è possibile mandare un whatsapp ai seguenti numeri: 388.4494811 Federico – 388.9779986 Flavio.

(pubbliredazionale)