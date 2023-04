“Il Paesaggio come Opera d’Arte”, al Parco di Punta Pizzo un’escursione tra natura e percorsi di bellezza

Il paesaggio come orizzonte di bellezza della nostra vita. Quello salentino come orizzonte degli occhi e dell’ anima. Sarà la dolcezza della natura e il fascino di un territorio estremo come “il Pizzo” a colorare di primavera la Giornata della Terra domenica 23 aprile.

Lì dove le biodiversità compongono un quadro di straordinaria ricchezza, si potranno percorrere sentieri di mare, nel festoso paesaggio retrodunale di Lido Pizzo.

Dopo il paesaggio rurale, ‘We Are – Siamo il paesaggio che viviamo‘ si sofferma sui percorsi di mare, sui profumi della costa e sui percorsi di rara bellezza. È la volta del Parco Naturale di Punta Pizzo, un itinerario sospeso tra terra e mare.

Appuntamento al parking di Lido Pizzo

Domenica 23 aprile, con ritrovo alle ore 10.00 presso il parking di Lido Pizzo, tutto pronto per “Il Paesaggio come Opera d’Arte”, iniziativa prevista nell’ambito del progetto “We are – Siamo il passaggio che viviamo” (Puglia Capitale Sociale 3.0), che vede coinvolti Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Puglia, Associazione Città Nostra di Galatina, Inondazioni.it ed Ecom Servizi Ambientali.

Insieme ad Angela Serafino si andrà alla scoperta delle meraviglie del Parco Naturale Regionale Isola di Sant’Andrea e litorale di Punta Pizzo. Si potranno conoscere nei dettagli la vasta pineta – uno dei principali polmoni verdi del Salento -, la flora e la fauna del luogo tra arbusti di macchia mediterranea e una vegetazione ricca, tra l’altro, di orchidee spontanee.

Non solo, perché, i visitatori saranno allietati dalle performance del musicista Samuel Mele, polistrumentista che suona, tra gli altri, basso, chitarra, pianoforte, mandolino e ukelele.

Infine, è previsto un assaggio di prodotti tipici del luogo.

L’appuntamento è gratuito, è gradita la prenotazione al numero 334.6291335.